Tennis Meister Tour: Böck holt Double in St. Veit

Als einer der nettesten Spieler auf der Tour ist Thomas Böck bereits seit längerer Zeit bekannt, nun will er auch zu einem der erfolgreichsten werden. Der Prinzersdorfer holte sich mit einem 7:5, 6:2 gegen NÖTV-Nachwuchshoffnung Xaver Handl seinen zweiten Saisontitel im Bewerb über ITN 8. Doch damit war noch nicht genug – nach einem unglaublichen Halbfinale gegen die favorisierten Franz Fritz und Heinz Zebenholzer, in dem er an der Seite von Sandro Bindar mit 6:0, 0:6 und 10:5 gewinnen konnte, krönte er mit seinem Hohenberger Partner eine Traumwoche mit dem Titel auch noch im Doppel. Im Finale bezwangen Bindar/Böck die St. Veiter John Kendler/Gernot Winkler 6:0, 6:4.

Ruthner nutzt sein Hoch zu erstem TMT-Sieg

Seit mehreren Wochen befindet er sich bereits in Topform, scheiterte jedoch entweder immer an den zu starken Gegnern oder seinen Nerven bei Matchbällen - nun gelang Philipp Ruthner endlich der hochverdiente erste Titel des Jahres. In beeindruckender Manier und dank vieler Winner gewann der Spieler des TC Harland, der heuer erstmals in die Hauptrunde des ÖTV-Kat.-3-Turniers bei seinem Heimverein einziehen hatte können (die NÖN berichtete letzte Woche), in einem völlig einseitigen Finale gegen die Traisner Legende Peter Schubert mit 6:0, 6:1.

Harlands Philipp Ruthner befindet sich in der Form seines Lebens. In St. Veit feierte er nun auch seinen ersten Sieg auf der TMT in der offenen Klasse. Foto: TMT

Panzenböck bei den Damen im Finale entfesselt

Bei den Damen kämpfte sich die amtierende Kreismeisterin Sarah Panzenböck vom SV Traisen mit einem äußerst knappen 3:6, 6:2 und 10:8 gegen Toptalent Lara Bachler ins Finale, in dem sie dann so richtig aufdrehte. Mit einer sensationellen Leistung bezwang sie Bundesliga-Spielerin Lea Größenberger 6:2, 6:1.

Traisens Sarah Panzenböck kam im Semifinale nur mit Mühe weiter, schoss dafür dann im Finale die Bundesligaspielerin Lea Größenberger eindrucksvoll vom Platz. Foto: TMT

Reichmayr gewinnt Abwehrschlacht

Offensiv-Talent gegen Verteidigungskünstler, so lautete das Finale im Bewerb über ITN 5. Und der Spruch „Defense wins championships“ stimmt nicht nur im Football, es hatte diesmal auch im Tennis bestand. Matthias Reichmayr konnte sich gegen Youngster Manuel Bauer nach hartem Kampf mit 7:5, 6:4 durchsetzen.

Pottenbrunner dominieren ITN-6,5-Bewerb

Im Bewerb über ITN 6,5 krönte sich der Pottenbrunner Obmann Alfred Miksch zum Champion. In einer sehr intensiven Partie konnte er sich gegen Überraschungs-Finalist Philipp Herzog mit 6:3, 4:6 und 10:5 durchsetzen. Seine Teamkollegin Julia Körbler war wie bereits eine Woche zuvor in Hohenberg im Bewerb über ITN 7,5 nicht zu schlagen. Im Finale gewann sie gegen Lokalmatadorin Vanessa Schweiger 6:3, 6:2.

Rohrbacher Premierensieg

Bei ihrer TMT-Premiere gelang Marlene Hametner gleich der erste Sieg. Die Rohracherin gewann im Finale gegen Isabella Oman mit 6:3, 6:1. Im Jugendbewerb war Philipp Zeringer eine Nummer zu groß für seine Gegner. Ohne Gameverlust konnte er sich durchsetzen. Im Finale profitierte der Wiener von der Aufgabe seines Gegners Lorenz Handl bei 5:0.

Erster TMT-Titel auch für Bergsmann im Herrendoppel mit Kotek

Lange hat es gedauert – genau ein Jahr und fünf Monate – bis Markus Bergsmann seinen ersten Titel auf der Tennis Meister Tour feiern konnte. An der Seite von Turnierorganisator Dominik Kotek gewann er den offenen Doppelbewerb. In einem spannenden Finale der ungesetzten Paarungen setzten sich Bergsmann/Kotek gegen die Lokalmatadore Florian Schweiger/Emanuel Hauss mit 6:2, 7:6 durch. Einen weiteren Turniersieg errang der Tennismeister des Jahres 2022, Dominik Mitterböck, an der Seite des Frankenfelser Aufsteiger des Jahres, Daniel Pehn. Sie triumphierten im Finale gegen Armin Azodi/Thomas Pichler mit 6:4 und 6:4.

Damen- und Mixeddoppel fest in der Hand des Ausrichterklubs

Die Siegpreise im Mixed- und Damendoppel blieben in St. Veit. Bei den Damen gewannen Daniela Liebhaber/Tina Kendler gegen Sandra Glinz/Celine Mitterböck mit 7:6, 6:4. Im Mixed behielten Tamara und Sascha Siedl gegen Tina Kendler/Matthias Reichmayr mit 6:4, 7:5 die Oberhand.