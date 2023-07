Tennis Meister Tour: Rockenbauer-Double bei Heimturnier in Hohenberg

Im Mittelpunkt bei den LinkRo Open im Rahmen der TMT von Organisator Dominik Kotek stand die Hohenberger Nummer Eins Lisa Rockenbauer, welche ihre tolle Saison mit zwei Titeln krönte. Im Einzel konnte sie ihren bereits zweiten TMT-Titel in dieser Saison feiern. Im Finale bezwang sie dank zahlreicher Vorhand-Winner Traisens Sarah Panzenböck mit 4:6, 6:1 und 10:2. Für Rockenbauer war es im fünften Anlauf der erste Titel „dahoam”. Der zweite folgte gleich darauf – im Doppel mit Partnerin und Teamkollegin Mona Strametz setzten sie sich gegen Doppelspezialistin Roswitha Riess und Kathrin Goldhahn durch.

Hohenbergs Urgestein Franz Fritz schafft auch Double

Die lebende Tennislegende Franz Fritz feierte ebenfalls ein Double. Dem Hohenberger Urgestein gelang die Titelverteidigung im Doppelbewerb mit Dominik „Mr. TMT“ Kotek gegen Gerhard Kropik und Thomas Pichler mit 6:3, 4:6 und 10:4. Gemeinsam mit Thomas Pichler krönte er sein tolles Wochende im Bewerb über ITN 14, in dem sie im Endspiel gegen Michael Schifflhuber/Thomas Böck in drei Sätzen die Oberhand behielten.

Auch Mixedtitel bleibt in Hohenberg

Der Mixed-Titel blieb ebenfalls in Hohenberg. In einem äußerst dramatischen Finale bezwangen Daniela Permann und Partner Michael Koller das Duo Lisa Rockenbauer/Dominic Haider mit 3:6, 6:3 und 10:7 und verhinderten damit den dritten Streich Rockenbauers. Haider konnte sich aber dennoch über einen Titel freuen. In souveräner Manier gewann der Lilienfelder den Bewerb über ITN 6,5. Im Finale schlug er Thomas Böck glatt mit 6:2, 6:1.

Die Hohenberger Daniela Permann/Michael Koller verhinderten mit ihrem Triumph im Mixed den dritten Sieg von Vereinskollegin Rockenbauer. Foto: TMT

Der Lilienfelder Dominic Haider hielt sich nach seiner Niederlage im Mixed mit Lisa Rockenbauer mit einem Einzelsieg über ITN 6,5 schadlos. Foto: TMT

Nicolas Neumann als Marathonmann

Einen weiteren Heimerfolg konnte Nicolas Neumann einfahren. Der Marathonmann stand sowohl im Halbfinale als auch im Finale weit über zwei Stunden am Platz und gewann zweimal im Champions-Tiebreak. Im Finale behielt er mit 0:6, 6:2 und 10:1 gegen Youngster Xaver Handl die Oberhand.

Herdlinger wirft Nummer Eins aus dem Turnier und gewinnt über ITN 5

Der TMT-Spielern mit den meisten Einzelturnier-Einsätzen der letzten fünf Jahre auf der Tour, Johannes Herdlinger, gewann den Bewerb über ITN 5. Nach einem hart umkämpften 2:6, 6:3 und 11:9-Halbfinalsieg gegen die Nummer Eins des Turniers, Matthias Reichmayr, bezwang er den stark spielenden Überraschungsmann Michael Koller denkbar knapp mit 7:6, 7:6.

Körbler und erstmals Groiss gewinnen ihre Klassen

Im Damenbewerb über ITN 7,5 gewann die Pottenbrunner Nummer Eins Julia Körbler. Dank druckvollem Grundlinienspiel setzte sie sich im Finale gegen Kathrin Goldhahn mit 6:1, 6:4 durch. Und Stefanie Groiss holte ihren ersten Titel! Im Bewerb über ITN 9 gewann sie nach fast drei Stunden mit 6:7, 6:0, 1:6 gegen Vorjahressiegerin Marija Simkovic.

Hanausek verpasst Sensationssieg

Knapp an der Megasensation vorbeigeschrammt ist Mario Hanausek. Nach einem hart umkämpften ersten Satz setzte sich dann aber doch die Nummer Eins Tarik Mustafic glatt mit 6:4, 6:0 durch.