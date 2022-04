Wachablöse in Türnitz

Werbung

Der scheidende Obmann Böhm blickte auf eine sportlich wie auch gesellschaftlich erfolgreiche Zeit zurück und freute sich mit Kausl und dem neuen Vorstandsteam einen reibungslosen Übergang geschafft zu haben. Mit über 230 Mitgliedern näherte sich 2021 der TTK dem Höchststand, der 2022 gehalten werden soll. Sportlich tritt der Klub heuer mit einer Damen- und zwei Herrenteams an. Alle drei sollen die Klasse halten (Damen Kreisliga C und Herren Kreisliga C und E).

Mit Kausl hat Herbert Böhm einen würdigen Nachfolger gefunden, davon ist er überzeugt. „Ich freue mich, dass er mit seinem Team unsere Arbeit mit vollem Elan fortsetzt. Der Tennisklub wird in Türnitz gesellschaftlich wie auch sportlich ein Fixpunkt bleiben!“ Und Kausl bedankte sich seinerseits bei Böhm und dem gesamten bisherigen Vorstand für die engagierte Arbeit. „Es sind große Fußstapfen, in die wir treten. Aber wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir es schaffen“, meinte der Neo-Obmann. Unter anderem soll auch heuer wieder ein Ferientraining für alle Alters- und Spielklassen angeboten werden.

Im Beisein der Ehrenobmänner Günter Kaltenberger und Peter Stieglitz wurde Herbert Böhm bei der Jahreshauptversammlung in die Riege der Ehrenobmänner aufgenommen.