Am Samstag fand der traditionelle Berglauf der Union Annaberg auf den Tirolerkogl statt und zählte sowohl zum österreichischen als auch zum Traisentaler Berglaufcup. Außerdem wurde der Lauf auch als NÖ- Berglaufmeisterschaft gewertet.

„Das alles hat dazu geführt, dass sich heuer ein besonders großes Starterfeld zu unserem sehr schwierigen Rennen eingefunden hat“, freut sich Organisator und Union-Obmann Karl Schachinger. 127 Läufer bedeuteten Teilnehmerrekord! Und neben der Größe des Feldes war es vor allem auch die Qualität, die ihn stolz macht. Es waren die besten Bergläufer Niederösterreichs vor Ort. Zudem waren zwälf Teilnehmer aus der USA (Ohio) und vier Tschechen angereist, um den Tirolerkogel zu bezwingen.

Große Hitze lässt den Favoriten „schmelzen“

Bei ungewöhnlich großer Hitze wurden die Läufer vom Parkplatz des ehemaligen Pfarrbodenlifts auf die traditionelle Strecke von neun Kilometern (Höhendifferenz 657 Meter) geschickt.

Über den Güterweg Weishof und einem Wanderweg ging es in den Ort Annaberg, wo eine Labestelle eingerichtet war. Danach führte die Strecke auf der Straße auf den Tirolerkogl, mit dem Zielbogen beim Annabergerhaus. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren gab es neue Gesamtsieger. Bei den Herren konnte der Gewinner von 2018, der tschechischer Leichtathlet Chour Ondrej vom AC Ceska Lipa seinen Titel nicht verteidigen. Beim Einlaufen in die Ortschaft Annaberg (4 km) lag er zwar noch knapp vor Mario Sturmeichener und Gerhard Steinböck in Führung, musste sich dann aber mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Am Berg war Gerhard Steinböck vom ASK McDonalds Loosdorf nicht zu halten und lief mit einer Zeit von 43:18 Minuten souverän ins Ziel ein. Völlig entfesselt hatte er dem Zweitplatzierten Sturmlechner über eine Minute abnehmen können!

Auch bei den Damen gab es mit Franziska Füsselberger vom ASK McDonalds Loosdorf eine neue Gesamtsiegerin. Im Gegensatz zu den Männern war es eine klare Angelegenheit. Füsselberger konnte die Zweite über vier Minuten distanzieren. Sturmlechner und Füsselberger gewannen auch die NÖLV Berglaufmeisterschaft. Für den Sieg am Tirolerkogl wurden sie mit einem Pokal und einem Geldpreis von je 75 Euro belohnt.

Vier Klassensiege für den ULC Transfer

Der ULC Transfer St. Veit war mit 13 Läufern vertreten. Die ULC-Athleten präsentierten sich in toller Form und holten mit Rainhart Kram-Aron (M 40), Richard Wagner (M 50), Karl Felnhofer (M 55) und Adolf Zöchling gleich vier Klassensiege. Patrizia Schram freute sich über Silber in der Klasse W 35, in derselben Klasse bei den Herren gab es Silber für David Satlauer und Bronze für Michael Posch. In der Teamwertung siegte der LC Mank vor dem ULC mit Kram-Aron, Wagner und Satlauer.

Beim Gipfelkreuz fand abschließend die Siegerehrung und Sachpreisverlosung statt. Bei Letzterer wurden die Gewinner der Hauptpreise ermittelt: Fünf Fahrten mit der neuen Zipline der Annaberger Lifte hat sich Christian Wartbichler vom ATSV Ternitz gesichert. Als zweiten Preis gab‘s 150 Euro für Sieger Steinböck, der somit insgesamt 225 Euro kassiert hat. Ein Grundig-Micro-Hifi-System gab es für Michael Posch von der Union St. Pölten.

Schachinger freut sich wieder über einen tollen Event und bedankte sich bei allen Grundbesitzern, Sponsoren und Helfern. „Ohne sie gäbe es diesen Lauf nicht schon so viele Jahre!“