Erfolgsrun der "Musketiere" endet im fünften Heimspiel

Im bereits vierten Heimspiel der Saison zeigten die SGVH-Musketiere, dass sie sich weiterhin in bestechender Form befinden. Gegen den oberösterreichischen Verein SG Muki Ebensee gab es am Samstag einen 6:3-Sieg. Thomas Coufal, der sich mit neuem Kurzhaarschnitt präsentierte, schaffte dieses Mal einen Hattrick. Gegen Lukas Stüger gewann er souverän mit 3:0, gegen Benjamin Girlinger und speziell im Krimi gegen Ivan Karabec behielt er jeweils im fünften und alles entscheidenen Satz die Nerven. Kapitän Bernhard Kranabitl konnte zwar keinen Satz gegen Karabec gewinnen, doch gegen Stüger (3:0) und Girlinger (3:1) war er klar der Bessere.

Der aus dem Ländle kommende Youngster Philip Schwab steuerte wie (fast) immer einen Sieg bei, gegen Stüger zeigte er mit einem 3:0 sein Talent. Auch gegen Karabec schaffte er es mit tollen, risikoreichen Bällen in Satz fünf, jedoch setzte sich in diesem der tschechische Favorit durch. Auch gegen Girlinger kassierte Schwab eine Niederlage.

Am Sonntag ging es dann gegen die Obersteirer vom SV Leoben. Diesmal war es Mannschaftsführer Kranabitl, der alle Spiele für sich entscheiden konnte. 3:1 gewann er gegen Phillip Enz und Martin Bäuerle, gegen Martin Köberl sogar mit 3:0. Coufal gewann gegen Köberl (3:2) und Enz (3:0). In seinem letzten Spiel an diesem Tag lief es nicht nach Wunsch, dadurch behielt der für Leoben spielende Bäuerle mit 3:1 die Oberhand.

Zum ersten Mal heuer ging Schwab leer aus. Köberl musste er sich im fünften Satz beugen, Enz (0:3) und auch Bäuerle (1:3) waren dieses Mal besser. Bei 5:4-Führung musste daher die letzte Partie, das Doppel, über Sieg oder Remis entscheiden. Kranabitl/Coufal zeigten dabei Nerven und mussten sich gegen Bäuerle/Köberl überraschend klar mit 0:3 geschlagen geben. Dennoch liegen die drei SGVH-Spieler nach fünf Meisterschaftsrunden punktegleich mit Tabellenführer Übelbach/Don Bosco am zweiten Rang.

Die Patronanz für die Spiele in St. Veit hat Bürgermeister Johann Gastegger übernommen.