Befreiungsschlag von Coufal und Co. nach zwei Niederlagen

Am zweiten Spieltag musste das Team der SGVH nach Wien zur Mannschaft Wohnpark Alt-Erlaa. Dort spielt niemand geringerer als Konstandin Lengerov, der 2005 mit dem Nationalteam Vize Europameister wurde. Aber auch mit Jörg Pichler hat Alt-Erlaa einen weiteren Top Spieler in seinen Reihen. Kranabetter-Ersatz Michael Worischek konnte an diesem Tag nicht sein ganzes Potenzial abrufen, das er in der Vorwoche nch an den tag gelegt hatte. Gegen Pichler verlor er 0:3, gegen Lengerov 1:3 und gegen Stefan Zaric mit 2:3. Vor allem die letzte Niederlage hat uns praktisch alle Chancen auf ein Remis genommen“, weiß Pressesprecher Harry Kurzböck. Philip Schwab behielt in seinem ersten Match gegen Zaric mit 3:1 die Oberhand, gegen Martin Schuster und Jörg Pichler verlor er aber jeweils 1:3. Auch hier hätte wohl noch ein Spiel gewonnen werdenmüssen, um eine Chance zu haben. Gegenüber zur Vorwoche konnte zumindest Thomas Coufal spielerisch nochmals zulegen. Gegen Lengerov konnte der Klosterneuburger ind en Reihen der SGVH wenn auch knapp aber in eindrucksvoller Manier gewinnen. Und auch gegen Zaric war er der agilere Spieler. Nur gegen den sehr sicher spielenden Pichler musste sich auch Coufal geschlagen geben. Somit verloren die Mannen der SGVH gegen einen starken Gegner mit 3:6.

Am drauffolgenden Tag lief für die Gölsentaler Herren dann aber doch wieder alles viel runder. Gegen den Wiener Lehrersportverein kam man auswärts zu einem 6:4-Erfolg. Worischek konnte dabei zwei seiner drei Matches für sich entscheiden. Gegen Andreas Gschanes und gegen den Deutschen Janis Oberle behielt er mit einem 3:2 beziehungsweise 3:0 die Oberhand. Im Spiel gegen den U-17-Spieler Paul Dobretsberger musste er aber dem Youngster mit 3:1 den Vortritt lassen. Philip Schwab steuerte ebenfalls zwei wichtige Siege zum Gesamterfolg bei. Andreas Gschanes (3:0) und Paul Dobretsberger (3:2) wurden besiegt, Oberle war aber an diesem Tag dem Vorarlberger eine Nummer zu groß. Thomas Coufal erging es ähnlich wie Schwab. Er musste sich Oberle in drei Sätzen geschlagen geben und gegen Dobretsberger verlor er im Entscheidungssatz. Doch auch Coufal konnte an diesem Tag in einem Einzel punkten und zwar beim 3:0 gegen Gschanes. Und im Doppel mit Worischek zeigte er beim Stand von 5:4 aus Sicht der Gölsentaler, warum er mit Kranabetter als fast unschlagbar gilt. „Thomas spielt bei Doppelpartien einfach wirklich nochmals doppelt so gut wie in Einzeln, drum heißen sie wohl auch so“, scherzte Kurzböck. Gegen Dobretsberger/Oberle machten die zwei SGVH-Routiniers jedenfalls nach vier Sätzen den Sack zu und sorgten so in Runde drei für den ersten Sieg in dieser Saison für die Gölsentaler.