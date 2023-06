Bronze für Wagner in Guntramsdorf

Traisens Tobias Wagner konnte nach tollen Spielen im Bewerb U 17 den großartigen dritten Platz beim nachwuchs-Ranglistenturnier in Guntramsdorf belegen. Im Bewerb U 13 ging es sich fürs Stockerl aber gerade nicht aus, da wurde der Traisner Vertreter Vierter. Tim Andrusko war in der Vorrunde unfassbar unterwegs. Er gewann in eindrucksvoller Manier alle seine Matches, doch beim ersten K.-o.-Spiel war dann leider Endstation. Dadurch blieb dem talentierten Lilienfelder ein Platz ganz vorne diesmal noch verwehrt. Von der SG St. Veit/Hainfeld waren diesmal keine Aktiven mit dabei.