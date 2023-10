Comeback von Kranabitl beim Oberliga-Sieg der Gölsentaler

Oberliga B. Mit etwas Verspätung startet das Gölsentaler Oberliga-Team SG St. Veit/Hainfeld 2 (SGVH2) gegen Union Scheibbs in die Meisterschaft. Philipp Leeb, Lisa Fuchs und Bernhard Kranabitl, der sich für die Bundesliga warm machen wollte, konnten in der Turnhalle Hainfeld einen ungefährdeten 6:3-Heimerfolg feiern. Kranabitl, der wegen eines Bandscheibenvorfalls am Saisonbeginn für die Bundesligamannschaft ausgefallen ist, musste bei seinem Comeback lediglich einen Satz im Match gegen Jakob Reiterlehner abgeben. Gegen den U-21-Spieler Ferdinand Huber behielt er aber eine reine Weste. Lisa Fuchs konnte ebenfalls auf ganzer Linie überzeugen. Beim 3:1-Sieg gegen Daniel Zellhuber waren drei Sätze heiß umkämpft, im Match gegen Ferdinand Huber lief es dann doch um einiges glatter. Philipp Leeb musste sich bei der 2:3-Niederlage (9:11 im 5. Satz) Huber und beim 1:3 Reiterlehner geschlagen geben. Aber in seinem dritten Match konnte auch er gegen Zellhofer Punkte für sein Team einheimsen. Lisa Fuchs und Philipp Leeb standen im Doppel Seite an Seite, doch Reiterlehner/Huber waren in diesem Spiel die Besseren. Dennoch freut sich die SGVH2 über drei Punkte am Konto.

Unterliga Mitte A. SGVH3-Mannschaftsführer Jürgen Hickelsberger erwischte beim Heimmatch gegen die Gemeinde St. Pölten keinen guten Tag. „Alledings muss man auch zugen, dass der Gegner sehr kompakt spielte“, merkt Pressesprecher Harry Kurzböck an. Hickelsberger unterlag allen seinen drei Kontrahenten Reinhard Waltenberger (2:3), Roman Weber (1:3) und Jürgen Wallo (0:3). Bei Stefan Wokurek und Johann Scheibenreiter lief es da deutlich besser. Beide konnten Waltenberger und Weber bezwingen, gegen Wallo war aber wie schon so oft auch für sie nichts drinnen. Auch im Doppel war es der St. Pöltner Wallo, der die Fäden zog und so Hickelsberger/Scheibenreiter immer wieder zu Fehlern zwingen konnte. Somit ging sich das erhoffte Remis am Ende doch nicht aus – 4:6-Niederlage gegen die Landeshauptstädter.

1. Klasse Mitte B. Auch die SGVH4 startete in der Besetzung Anna Lena Windischberger, Stephan Hirsch und Mannschaftsführer Harry Kurzböck erst vergangene Woche in die Saison. Und sie feierten in Traismauer einen 6:3-Sieg. Hirsch konnte sich dabei zweimal auszeichnen. Im Match gegen Patrick Fessl gab er nicht einmal einen Satz ab, gegen Harald Schörgmaier kam er erst nach verlorenem ersten Satz in Schwung. Anna Lena Windischberger überzeugte auch an diesem Abend auf voller Linie. Gegen Horst Zangl und Harald Schörgmaier konnte sie beide Matches für sich entscheiden, gegen Fessl war sie bis zum vierten Satz ebenbürtig, doch im Entscheidungssatz spielte der Top-Versehrtensportler Fessl, der im Rollstuhl sitzt, offensiver und gewann letztlich mit 11:4. Kurzböck konnte wie Windischberger ebenfalls Zangl und Schörgmaier in Schach halten. „Gegen den sehr beweglichen Fessl fehlte mit aber nach gewonnenem ersten Satz in weiterer Folge voll der Plan“, klagt er. Vor allem war seine Fehlerquote einfach zu hoch. „Auch im Doppel unterliefenmir mit Spielpartner Stephan Hirsch leider immer wieder unnötige Fehler und das war der Grund, warum die Traismauer Spieler Fessl/Schörgmaier die Partie im fünften Satz für sich entscheiden konnten“, ärgert sich Kurzböck. Trotzdem gab's einen 6:3-Sieg für die SGVH4 zu feiern.

2. Klasse Mitte A. In Abwesenheit von Ferdinand Nekula musste die SGVH5 gegen Herzogenburg eine empfindliche 0:7-Niederlage einstecken. Franz Gramm gelang an diesem Tag leider kein Satzgewinn, er verlor gegen Bernhard Topf und Michael Wolfsberger sang- und klanglos. Robert Grundbeck konnte einen Satz gegen Ralf Gugerell erobern, doch auch er hatte im zweiten Spiel gegen Wolfsberger keinen Zugriff. Die 87-jährige Tischtennislegende Johann Thaller ärgerte zwar mit seinen unterschiedlichen Schnittvarianten die Gegner, doch im Endeffekt konnte auch er gegen Topf und Gugerell in der sehr schnell zu spielenden Herzogenburger Halle keinen Sieg erringen. Gugerell/Wolfsberger nutzten auch im Doppel ihren Heimvorteil gnadenlos aus und gewannen gegen Gramm/Thaller klar mit 3:0.

Tagsdrauf lief es mit Nekula gegen Sitzenberg-Reidling daheim aber gleich viel besser. „Nekula ist in der 2. Klasse einfach dominant“, lobt Kurzböck. Die Nummer Eins der SGVH5 gewann alle drei Einzelpartien gegen Alexander Böhm, Georg Voin und Wolfgang Mühlbacher mit 3:0. Robert Grundbeck hatte in seinen Matches an diesem Tag das Glück nicht auf seiner Seite, verlor gegen Böhm mit 1:3 und gegen Voin und Mühlbauer musste er sich jeweils erst nach hartem Kampf im Entscheidungssatz geschlagen geben. Überraschender Weise konnten die Sitzenberg-Reidlinger souverän das Doppel gewinnen, Böhm/Mühlbauersetzten sich im vierten Match klar gegen Nekula/Thaller mit 3:0 durch. Bei seinen Einzelpartien sorgte aber Oldie Johann Thaller für die nötigen SGVH-Punkte. Thaller gewann mit 3:1 gegen Böhm, behielt gegen Voin im fünten Satz die Nerven, nur gegen Mühlbauer tat er sich immens schwer, dieses Match verlor er 1:3. Dennoch sammelte die 5er-Mannschaft wieder zwei Punkte mittels eines Unentschiedens.

3. Klasse Mitte. „Wenn man von einer 1:6-Heimniederlage der SGVH6 spricht, dann denkt man sich zu allererst, dass es ein Durchmarsch für die gegnerische Mannschaft war. Normalerweise richtig, nur in diesem Fall stimmt es ganz und gar nicht“, berichtet Kurzböck. Letzten Dienstag bezogen die Gölsentaler daheim in St. Veit gegen Böheimkirchen 3 eine völlig unverdientes Debakel. Martin Veith verliert seine beiden Partien gegen Bernhard Braun und David Heilinger jeweils im fünften Satz und Jozo Jakovljevic machte es ihm gegen Bernhard Braun prompt nach, verliert erst in der Entscheidung. Gegen Severin Strasser kam er nie so richtig ins Spiel. Auch das Doppel Veith/Veith ging mit 2:3 gegen Braun/Strasser verloren. Thomas Veith konnte zwar das eine Einzel gegen Strasser mit 3:0 für sich entscheiden, gegen David Heilinger ging er beim 0:3 aber leer aus. „Obwohl sie defintiv auf Augenhöhe waren, verloren usnere Jungs 1:6“, kann es Kurzböck nicht fassen.

4. Klasse Mitte A. Auch in ihrem zweiten Meisterschaftssinsatz auswärts gegen Neulengbach 5 zeigten die Youngsters in der 4. Klasse groß auf. Tobias Wagner hat Emese Karrer mit 11:2, 11:9 und 11:1 regelrecht „zerlegt“. Auch ein Spiel später hat er keine Probleme gegen Jakob Schwingenschlögl. Im Windschatten von Wagner zeigen auch seine Sportskameraden tolle Leistungen. Florian Tröstl gewann ebenfalls beide Matches. Beim 3:0 und beim 3:2 gegen Lukas und Jakob Schwingenschlögl war er jeweils der bessere Spieler. Auch Tobias Schmidt siegte klar gegen Emese Karrer, unterlag aber im spielentscheidenen Satz mit 3:2 gegen Lukas Schwingenschlögl. Im Doppel waren Wagner/Schmidt gegen Lukas Schwingelschlögl/Marcel Karrer ein Klasse für sich. Nachdem sie den ersten Satz mit 15:13 gewonnen hatten, liefen die Sätze 2 und 3 wie geschmiert für die Gölsentaler. Michael Worischek coachte das Trio wieder perfekt und auch dadurch konnte man nach relativ kurzer Spieldauer siegreich die Heimreise antreten.

Coach und Bundesligaspieler Michael Worischek mit Tobias Wagner, Tobias Schmidt und Florian Tröstl (v. l.) beim zweiten Sieg im zweiten Spiel für die Gölsentaler Youngsters in der 4. Klasse Mitte A. Foto: SGVH

4. Klasse Mitte B. Gar keine Chance auf einen Sieg hatte das neue Team der SGVH8 auswärts in Langenlebarn. Christoph Kielar verlor seine Matches gegen Reinhard Fuchs und Herbert Schmied. Gerald Hammer war gegen Herbert Schmied und Thomas Lueger ebenfalls chancenlos und Angelika Buttinger ging es nicht besser als ihren Mitstreitern - zwei eindeutige Niederlagen gegen Fuchs und Lueger. In gleicher Tonart verlief auch die Doppelbegegnung, in der Kielar/Buttinger in drei Sätzen unterlagen.