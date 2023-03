Drei Niederlagen besiegeln Abwärtstrend der SGVH-Frauen

Werbung

Am letzten Wochenende trafen sich die Damen der 1. Bundesliga unteres Play-off zu den Sammelrunden in der Ferdinand-Raimund-Halle in Pottenstein. Leider lief es gar nicht berauschend für die SG St. Veit/Hainfeld. In der ersten Begegnung gegen den Tabellenvorletzten Oberes Triestingtal/Guntramsdorf hätte man eigentlich einen Sieg eingeplant gehabt und wahrscheinlich wäre er an einem guten Tag auch möglich gewesen, doch der 4:2-Sieg aus dem Herbstdurchgang war diesmal doch außer Reichweite. Vielmehr drehten die Gegnerinnen diesmal den Spieß um.

Triestingtals Rückkehrerin Kovacs ist eine Klasse zu stark

Ein Faktor war sicher auch, dass die Gegnerinnen mit einer „neuen“ Spielerin aufliefen. Adrienn Kovacs war beim letzten Aufeinandertreffen nicht dabei und machte diesmal den Unterschied aus. „Obwohl sie ihr letztes Spiel im Dezember 2021 bestritt, hat sie nichts verlernt und gehört immer noch zu den besten Akteurinnen in dieser Liga“, erklärt SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck. Auch Sandra Fuchs und Sophia Kellermann konnten Kovacs in Spiel drei und sechs keinen Satz abnehmen. Lisa Fuchs kämpfte ebenfalls beherzt, doch Daniela Magerle und auch Dominika Vizinova waren an diesem Tag besser als sie. Bei der 2:4-Niederlage der Gölsentalerinnen konnten jeweils Sophia Kellermann und Sandra Fuchs einen Punkt erringen. Kellermann gewann 3:0 gegen Magerle, Sandra Fuchs behielt beim knappen 3:2-Sieg gegen Vizinova die Oberhand.

Tabellenführer Tulln außer Reichweite

Im darauffolgenden Match bekam man es mit den ungeschlagenen Tullnerinnen zu tun. Mehr als ein Ehrenpunkt war aber nicht möglich. Lisa Fuchs gewann gegen Lara Taborsky mit 3:0, verlor aber knapp gegen Celine Panholzer. Keine Chance hatten Kellermann und Sandra Fuchs gegen Yuan Liu. Die Siegerin des letzten Top-12-Turniers zeigte keine Schwächen und war klar die Bessere. Kellermann verlor ihr zweites Match gegen Panholzer genauso knapp im fünften Satz wie Sandra Fuchs gegen Taborsky. „Die klare 1:5-Niederlage täuscht aber gewaltig, denn in den drei engen Matches hätte es auch anders laufen können für unsere Mädels“, findet Kurzböck.

Kampfgeist allein reicht auch gegen Übelbach nicht

Am nächsten Spieltag hofften die Gölsentalerinnen dann endlich wieder zu punkten und waren guter Dinge, aber die Gegnerinnen der SG Übelbach/ Don Bosco hatten eindeutig etwas dagegen. Obwohl gekämpft wurde, was das Zeug hält, konnte nur Kellermann ein einziges Match gegen Lisa Storer gewinnen. Ihre zweite Partie verlor sie gegen Juliana Sarofem mit 1:3. Auch Sandra Fuchs, eigentlich die spielstärkste Dame bei den SGVH-Mädels, gelang diesmal kein Sieg. Gegen Storer und auch Michelle Kases musste sie sich geschlagen geben. Und Schwester Lisa hatte auch kein passendes Rezept gegen Kases beziehungsweise Sarofem.

In der Tabellen nur noch Neunte

Durch das doch ziemlich verkorkste Wochenende sind die Gölsentalerinnen nun in der Tabelle zwei Plätze nach hinten gerutscht. Zwei Meisterschaftsrunden vor Schluss liegen die Damen nur noch auf dem neunten Tabellenrang. Drei Team liegen noch dahinter, von zwei könnte man noch überholt werden, allerdings ist man selbst auch noch auf Schlagdistanz zu zwei weiteren Klubs.