Erst im Doppel wurde Auftaktsieg vergeben

SG ST. VEIT/HAINFELD - STADLAU 5:5. Mit dem Ex-Pottenbrunner Balazs Fixl hat Stadlau einen Topspieler für die 2. Bundesliga verpflichten können. „Der Ungar ist in der dieser Klasse immer noch im obersten Ranglistenbereich zu finden“, weiß SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck. Und entsprechend zeigten die Gölsentaler Respekt. Vor allem auch, weil sie auf Mannschaftsführer Bernhard Kranabitl verzichten mussten, der wie letzte Woche bereits berichtet, nach einem Bandscheibenvorfall vorerst nicht spielen kann. Für ihn sprang Michael Worischek ein, der sich nach einem Intensivtraining in den letzten beiden Wochen für diese Klasse durchaus gerüstet zeigte. „Der von ihm getätigte Aufwand hat sich wahrlich gelohnt, er zeigte wirklich tolle Spiele“, lobt Kurzböck.

Gleich in seinem ersten Match deklassierte Worischek den Wiener Jair Jelmanovic sehr deutlich mit 3:0. Im zweiten Match von Worischek ging es dann sehr heiß her. Der St. Veiter ließ den Neo-Stadlauer im ersten Satz unter tobenden Applaus der Fans nicht gut aussehen, doch Fixl stellte sich von Ball zu Ball besser auf Worischeks Spiel ein. In den darauffolgenden Sätzen war der sympatische Ungar immer Herr der Lage und letztlich gewann er doch relativ glatt mit 3:1. Gegen Maxime Dieudonne führte Worischek dank einer fulminaten Aufholjagd in Satz Nummer zwei (nach 4:10-Rückstand) mit 2:0, Dieudonne glich zwar in Sätzen aus, doch nach dem Entscheidungssatz hieß der Sieger der Partie Worischek, der somit zwei Punkte für die Heimischen gutschreiben konnte!

Auch Philip Schwab zeigte sich in absoluter Topform. Er gewann gegen seinen ehemaligen Kennelbach Vereinskollegen Dieudonne immens knapp mit 3:2. Auch mit Zelmanovic hatte der Youngster dieses Mal keine Probleme. Ein klarer 3:0-Erfolg war das logische Resultat für den gebürtigen Vorarlberger. Gegen Fixl versuchte er sich permanent gegen die Niederlage zu stemmen, doch der Ungar zeigte in allen drei Sätzen sein unglaubliches Niveau (0:3-Niederlage).

Thomas Coufal begann bärenstark, war in seinem ersten Match gegen Fixl absolut ebenbürtig, doch der Stadlauer Topspieler hatte zu Ende des Satzes hin immer das bessere Ende (1:3). Gegen Dieudonne konnte der für die SGVH spielende Klosterneuburger zwar einen 0:2-Satz wettmachen, doch der U-23-Spieler gewann den Entscheidungssatz doch relativ glatt mit 11:6. Auch im Match gegen Zelmanovic passierten Coufal viele vermeintlich leichte Fehler. „Doch es zeigt von Klasse, wenn man letztlich dann doch mit einem 3:0-Sieg die Platte verlässt“, lobt Kurzböck.

Mit einer 5:4-Führung aus Sicht der Heimischen ging es in die Doppelpartie, normalerweise ein Fall für das eingespielte Duo Kranabitl/Coufal, das als eines der besten in der 2. Bundesliga gilt. Doch ohne Kranabitl trat Coufal mit Schwab gegen Fixl/Dieudonne an. Das SGVH-Duo musste in drei engen Sätzen mit 12:10, 11:8 und 11:6 im letzten Spiel des Tages die Segel streichen und somit kamen die Stadlauer nach einer Spielzeit von über dreieinhalb Stunden doch noch zum Ausgleich.

SGVH-Sektionsleiter Walter Windischberger war trotzdem begeistert und bedankte sich zunächst vor allem beim zahlreich erschienenen Publikum, das nach einer mehr als viermonatigen Bundesligapause das Team lautstark wie eh und je unterstützte. „Die Halle war wieder randvoll und die Stimmung unbeschreiblich“, freut er sich. Weiters dankte er Bürgermeister und Bundesrat Christian Fischer für die Unterstützung des Teams und die übernommene Patronanz. Auch Sportunion-Obfrau Elisabeth Marhold-Wallner und Gemeinderat Martin Wimmer wohnten wie Fischer den spannenden Spielen bei.