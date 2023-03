Erzrivalen gemeinsam siegreich

Werbung

Bei den U-21-Meisterschaften in Baden konnten im Bundesländer-Bewerb Philip Schwab (SGVH) sowie der Rainfelder Dominik Tarmann, der schon seit etlichen Jahren für die SKVg Pottenbrunn ebenfalls in der 2. Bundesliga aufläuft, auf ganzer Linie überzeugen. Beide standen im Team NÖ und waren mit den Spielkollegen Marc Sagawe und dem Ungarn Mark Juhasz in der Vorrunde nicht zu schlagen. Gegen Wien, Oberösterreich und Salzburg 2 blieben die vier siegreich und zogen daher als Gruppensieger ins Halbfinale ein.

Schwab behielt im dramatischen Halbfinale die Nerven

In Halbfinale wartete das steirische Team. Beim Spielstand von 3:3 musste Schwab die Entscheidungspartie antreten. Nach 0:1-Satzrückstand gegen Emilio Wildling drehte der Vorarlberger in Diensten der Gölsentaler (und somit für Team NÖ spielberechtigt) aber mächtig auf. Die weiteren drei Sätze gewann Schwab und somit stand dem Finalspiel nichts mehr im Weg.

Endlich konnten die Youngsters gemeinsam jubeln

Im Finale wartete die Mannschaft Salzburg 1, die dann relativ deutlich mit 4:1 besiegt werden konnte. Somit ist Niederösterreich U-21-Mannschafts-Bundesländermeister. Schwab und Tarmann, am letzten Spielwochenende der 2. Bundesliga noch erbitterte Gegner, mit dem besseren Ende im direkten Duell für Tarmann, konnten endlich einmal gemeinsam jubeln.