Gölsentaler holen in der letzten Runde Oberliga-Titel

Aber so hatte sich die SG St. Veit/Hainfeld den letzten Spieltag in der Oberliga B wohl nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorgestellt. Erwartet wurde ein dramatischer Fight gegen die starke Dreiermannschaft des ESV Amstetten um den Titel. Doch es sollte ganz anders kommen. Im ersten Match war Philipp Leeb gegen den Noppenspieler Jakob Kriegl-Eckl zwar chancenlos. „Obwohl er alles versucht hat, das Spiel an sich zu reißen, konnte er sich nie auf das filigrane Spiel des Amstettners einstellen“, erzählt SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck. Eine klare 0:3-Niederlage war die Folge. Doch nach diesem Spiel gab es nur mehr ein Team, das den Ton angab – nämlich die Heimmannschaft!

Michael Worischek gewann im Anschluss gegen Wolfgang Klaus mit 3:0, obwohl er erstmals heuer knapp davor war, einen Satz zu verlieren. Im zweiten Match zeigte er dann Leeb, wie man einen Noppenspieler „beerdigt“. Worischek spielte bei seinem erneuten 3:0-Sieg mit Kriegl-Eckl Katz und Maus. „So spielt man gegen Verteidigungsspieler“, schnalzt auch Harry Kurzböck mit der Zunge.

Thomas Berger beeindruckte dann nicht weniger als Worischek, weil auch er in seinen beiden Spielen den Gegnern keinen Satz übrig ließ. Wolfgang Klaus wie auch Michael Wendl mussten anerkennen, das Berger eine Klasse zu stark ist und das, obwohl er selten den Schläger in der Hand hat. Fürs große Finalspiel hat man ihn bei der SG St. Veit/Hainfeld als kleinen Überraschungsgast aber quasi aus dem Hut gezaubert. „Eine Überraschung, die geglückt ist, auch wenn sie den Amstettnern wenig Freude sondern nur Probleme bereitet hat“, lacht Kurzböck. „Für solche Fälle hat man ihn!“

Auch Philipp Leeb steuerte einen Sieg an diesem Abend bei. Gegen den entnervten Einzelranglisten-Neunten Wendl zeigte er tolle Bälle und strahlte unglaubliche Ruhe und Konzentration während des ganzen Matches aus. Wendl, der immer wieder mit unglaublichen Abschlag-Bällen alles gegen den St. Veiter versuchte, hatte aber in drei Sätzen das Nachsehen. „Weil Leeb ihm sein Spiel aufzwingen konnte“, analysiert Kurzböck. Als Draufgabe zeigten Worischek/Berger im Doppel eine tolle Vorstellung, gewannen auch dieses Match gegen Wendl/Kriegl-Eckl mit 3:0. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr, denn mit dem 6:1 war die Meisterschaft in der Oberliga B zugunsten der SGVH2 entschieden.

„Unglaublich: Das erste Match wurde an diesem Abend 0:3 verloren, aber alle weiteren Partien dann mit 3:0 gewonnen, und das bei dieser Ausgangslage“, kann dieses Ergebnis auch Kurzböck kaum fassen. Bei der SGVH ist die Trauer um den verpassten Aufstieg in die höchste Spielklasse ihrer Einsermannschaft damit auch schon wieder verflogen. „Wir greifen im nächsten Jahr in der 2. Bundesliga wieder an und spielen mit der SGVH2 in der 2. Landesliga, das ist wirklich toll“, sagt Kurzböck.

Kein Erfolg in der 2. Klasse Mitte A

Auch in ihrer letzten Begegnung gegen Neulengbach 3 konnten die Mannen rund um Oldie Johann Thaller keinen Sieg einfahren. Auswärts kam es zu einer klaren 1:6-Niederlage für die SGVH6. Thaller war es wieder einmal selbst, der den Ehrenpunkt an Land ziehen konnte. Im Spiel gegen Philip Sulzer gewann er den Entscheidungssatz ganz knapp mit 13:11. Gegen Walter Pleyer konnte er zwar den ersten Satz für sich entscheiden, doch dann war Pleyer doch zu stark für den 87-Jährigen. Robert Grundbeck verlor gegen Wolfgang Meidl (0:3) und Philip Sulzer (1:3). Thomas Veith kam mit dem Spiel von Pleyer gar nicht zurecht, gegen Meidl lief es besser, doch im Endeffekt war auch bei dieser 1:3-Niederlage nicht viel drinnen. Da auch die Heimischen im Doppel (Pleyer/Sulzer) klar gegen Thaller/Veith dominiert hatten, hieß nach kurzer Spieldauer der Sieger Neulengbach 3.