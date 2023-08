Kranabitl nach Bandscheibenvorfall noch nicht in Bundesligaform

2. Herren Bundesliga: An sich hätte sich bei den Herren Trio mit Mannschaftsführer Bernhard Kranabitl, Thomas Coufal und Philip Schwab nichts geändert, jedoch warf SGVH-Kapitän Kranabitl ein Bandscheibenvorfall aus der Bahn. Umso bemerkenswerter ist es, das Michael Worischek sofort ein Intensivtraining in Vorarlberg mit seinen Kollegen aufnahm. „Bis zur Rückkehr von mir wird Michael an meine Stelle treten und ich kann versprechen: Er ist phantastisch drauf!“, macht sich Kranabitl um einen würdigen Ersatz keine Sorgen. Im Spiel gegen die Naturfreunde Stadlau, aber auch die Woche darauf auswärts in Wien bei Wohnpark Alt-Erlaa und dem Lehrersportverein wird man daher sicher Worischek in der Rolle des D’Artagnans sehen. „Denn bekanntlich waren ja auch die Musketiere von Dumas eigentlich vier Mann“, weiß SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck, der aufgrund des Ausfalls von Kranabitl gleich um noch mehr Unterstützung bittet. „Es wird sicher auch auf die lautstarke Unterstützung unserer Fans ankommen“, verspricht er beste Versorgung des Anhangs. „Bei uns gibt es immer genug zu essen und zu trinken bei den Spielen, die Mehlspeisen sind legendär!“

1. Damen Bundesliga (unteres Playoff): Die SHVG-Damen haben mit Anna Pfeffer, die im Vorjahr noch bei der SG Mariahilf/Langenzersdorf gespielt hatte, weitere Unterstützung für die kommende Saison in der höchsten Spielklasse bekommen. „Wir haben somit nun auch einen großen Kader und können demnach öfters wechseln“, erwartet sich Kurzböck von dieser Änderung doch viel Positives. Ebenfalls mit einem kostenlosen Leihvertrag unterstützt weiterhin Claudia Steinbacher die SG St. Veit/Hainfeld. In der Vorsaison war sie verletzungsbedingt leider kein Faktor, kam erst in der letzten Runde zum Einsatz. Auch Sophia Kellermann ist wie Steinbacher erneut mit an Bord. Die SGVH-Damen mit Mannschaftsführerin Sylvia Fuchs und deren Schwestern Lisa und Sandra sowie Familienoberhaupt „Mama Edith“, freuen sich jedenfalls schon auf die kommende Saison. „Einen Platz im Mittelfeld kann man sich ohne weiteres Ausrechnen“, meint auch Sylvia Fuchs. Allerdings ist noch etwas Geduld gefragt. Anders als die Herren starten die Damen erst am 23. September in Kufstein gegen die Zweiermannschaft der Gastgeberinnen, sowie Ossiacher See/Bodendorf 2 und tags darauf trifft man an selber Stelle auf Kirchbichl 1 und Froschberg 2.

2. Damen Bundesliga: Völlig neu ist das Abenteuer für SGVH-Toptalent Anna Lena Windischberger in der zweithöchsten Spielklasse. Mit dem oberösterreichischen Verein Sandl fand man einen Verein, der sich auf Spielerinnensuche befand und nun Windischberger eine Chance geben will. Im Unterhaus macht Windischberger ebenfalls einen großen Sprung. „Dank ihres zuletzt unglaublichen Trainingsaufwands trauen wir ihr zu, von der 4. Klasse gleich in die 1. Klasse aufzurücken“, erzählt Kurzböck.

Oberliga B: Trotz Meistertitel, den man im letzten und direkten Spiel gegen Amstetten erkämpft hatte, entschied man sich im Vorstand der SGVH, auf den Aufstieg zu verzichten und lieber in der Oberliga zu bleiben. Bernhard Kranabitl wird anfangs Philipp Leeb und Sylvia Fuchs unterstützen, um nach seiner Verletzungspause wieder in Form zu kommen. Außerdem stehen diverse andere „Füchsinnen“ als Edeljoker auf der Liste. Ein Platz sehr weit oben darf angenommen werden. Die ersten Spiel im Unterhaus starten ab Mitte September.

Unterliga A: In dieser Klasse ist die SGVH heuer auch sehr gut besetzt. Jürgen Hickelsberger, Stefan Wokurek und Johann Scheibenreiter können auch im oberen Drittel zu finden sein, für ganz vorne wird’s aber vermutlich eng. „Dennoch darf man das Trio nicht unterschätzen“, glaubt Kurzböck.

1. Klasse B: Anna Lena Windischberger wird heuer, wie bereits erwähnt, in der 1. Klasse spielen. Mit Teamkapitän Harry Kurzböck und zwei neuen – Stephan Hirsch und Tobias Schwarzbauer, die ins Gölsental gezogen sind - ist die Mannschaft komplett. „Mal schauen, wo platzierungstechnisch die Reise hingeht“, ist Kurzböck erwartungsfroh.

2. Klasse A: Johann Thaller geht in seine 71. Saison und das immer noch in der 2. Klasse! Der nach wie vor tischtennishungrige Oldie wird an der Seite von Robert Grundbeck und Franz Gramm um Punkte, Sätze und Siege kämpfen. IM Vorjahr war er noch das Aushängeschild des Teams. „Daran wird sich über den Sommer nicht viel geändert haben, Johann ist unverwüstlich“, weiß Kurzböck.

3. Klasse: Vater Thomas und Sohn Martin Veith werden gemeinsam mit Jozo Jakovljevic in der 3. Klasse angreifen. Ob Jan Dubowy in diesem Team oder doch in der 2. Klasse auflaufen wird, soll sich nach den ersten Spielen weisen.

4. Klassen: Mit zwei Teams geht die SGVH in der Schutzklasse ins Rennen. In Mannschaft A sollen „die jungen Wilden“ Tobias Schmidt, Florian Heindl und als Leihspieler vom WSV Traisen Tobias Wagner spielen. Alle drei spielten bereits bei Turnieren mit. In der 4. Klasse B werden ganz neue Gesichter der SGVH in Aktion treten. Von Wien hat sich über Trainer Willi Fuchs und Vera Sattler ein tolles dynamisches Team gebildet, das sich in den letzten Monaten beim Verein angemeldet hat und ebenso hier ihr Glück probieren und Meisterschaftsluft schnuppern will. „Wir wünschen Liliane Kieler, deren Bruder Christoph, Angelika Buttinger, Doris Drucker, Lilla Csaszar und Gerald Hammer viel Spaß und auch Erfolg in ihrem ersten Wettkampfjahr“lässt man sich beim SGVH von den Neuen überraschen. Dass viele junge Spieler das Training beleben, habe sich aber laut Kurzböck bereits in den Sommermonaten gezeigt.