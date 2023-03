Kurzböck-Truppe gibt nur Doppel ab

Werbung

Unterliga Mitte B. Zu einem Erfolg kam die SGVH3 am Dienstag vor einer Woche in Sitzenberg/Reidling. „Obwohl die Partie klar mit 6:1 an uns ging, waren die Spiele doch knapper, als man vielleicht meinen möchte“, gibt Mannschaftsführer Harry Kurzböck zu. Marcel Grundbeck blieb in seinen zwei Einzel zwar ungeschlagen, gegen Andreas Bayr setzte er sich aber nur mit 3:2 durch. Gegen den Linkshänder Eberhard Rudisch tat er sich etwas leichter (3:1). Auch Kapitän Harry Kurzböck gelangen wie seinen Teamkollegen an diesem Abend zwei Einzelsiege. Er blieb gegen Breuer und Bayr siegreich, hatte dabei aber in einigen knappen Situationen einfach nur das glücklichere Händchen. Stefan Wokurek gab in seinen Einzeln aber nur einen einzigen Satz ab und das war gegen Eberhard Rudisch. Gegen Alexander Breuer war er dank toller Service-Aufschläge klar der Bessere. Einzig die Doppelniederlage im fünften Satz von Wokurek/Kurzböck gegen Bayr/Rudisch verhindert einen 7:0-Kantersieg. Zurzeit liegt das Dreierteam der SGVH am fünften Tabellenrang, Verfolger Böheimkirchen wie auch Tulln sind aber mit einigen Matches im Hintertreffen.

SGVH6 behält die rote Laterne

2. Mitte Klasse B. Gegen die Vereine von ATUS Traismauer gibt es in dieser Klasse nicht viel zu holen. Vor neun Tagen verlor man gegen Traismauer 2 mit 1:6 und vergangene Woche gewann die SGV6 leider ebenfalls nur ein Spiel gegen das Team Traismauer 3. Den Ehrenpunkt machte einmal mehr Johann Thaller, der im Entscheidungssatz gegen David Schreiber die Nase knapp vorn hatte. Gegen Tom Doberenz verlor der 87-jährige Thaller mit 0:3. Thomas Veith hatte Pech gegen Versehrtensportler-Ass Patrick Caha. Er hatte den Sieg am Schläger, aber der Mann im Rollstuhl hatte diesmal das glücklichere Händchen. In der zweiten Partie konnte Veith dann David Schreiber nur einen Satz herausreißen. Robert Grundbeck verlor gegen Caha mit 0:3 und gegen Doberenz 1:3. Auch das Doppel konnten sich die Traismaurer Spieler Schreiber/Doberenz unter den Nagel reißen. Sie waren souverän gegen Veith/Thaller. Drei Runden vor Saisonabschluss liegt die SGVH6 am Tabellenende, nur einen Platz davor liegt die SGVH5.

U-13-Turnier in Klosterneuburg

Anna Lena Windischberger und Ralf Kurzböck nahmen zuletzt am U-13-Turnier in Klosterneuburg teil. In der Vorrunde unterlagen sie im Mannschaftswettbewerb knapp mit 2:3 gegen SG Baden und mit 1:3 gegen Wr. Neudorf. Im Spiel um die Plätze 5 bis 7 konnten Windischberger/Kurzböck dann erstmals punkten. 3:1 wurde Wr. Neustadt bezwungen. Zum Abschluss verloren die beiden gegen Klosterneuburg 2 mit 2:3 und somit war Rang sechs besiegelt. Den Turniersieg holte sich Wr. Neudorf 1 vor Klosterneuburg 1 und SVS 1.