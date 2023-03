Musketiere bleiben im Rennen

Werbung

Die Herren durften am Samstag daheim in Hainfeld ein schweres Spiel antreten. Gegen den Tabellenführer SG Übelbach/Don Bosco musste man eine 2:6-Niederlage einstecken. Bernhard Kranabitl konnte ein Match an Land ziehen, gegen den U-19-Spieler Jan Nemeth behielt er mit 3:1 die Oberhand. Christian Luginger (1:3) und auch der Ungar Tamas Laczko (0:3) waren aber zu stark für die Nummer Eins der Gölsentaler. Obwohl Philip Schwab ebenfalls zwei Niederlagen einstecken musste, präsentierte sich der Vorarlberger sehr stark. Er setzte dem Einzelranglisten-Vierten Luginger permanent zu, kam sogar in den fünften Satz, doch in der Entscheidung machte dann der höher eingeschätzte Steirer den Sack dann doch zu. Gegen Jan Nemeth verlor Schwab zwar mit 0:3, aber zumindest in seinem letzten Spiel wurde er für seinen Kampfgeist mit einem starken 3:2-Sieg gegen Legionär Laczko belohnt. Thomas Coufal, Klosterneuburger in Diensten der SGVH, ging in dieser Meisterschaftsrunde leer aus. Im Spiel gegen Nemeth und auch Luginger hatte er das Nachsehen.

Mit Sieg über Kapfenberg zurück am zweiten Tabellenrang

Tags darauf präsentierten sich die Musketiere dann gegen Kapfenberg aber bärenstark. Beim 6:0-Kantersieg gelangen Kranabitl, Coufal und Schwab jeweils zwei Einzelsiege. Kranabitl gab weder gegen Christoph Pichler noch gegen den Verteidigungsspieler Hannes Zenz einen Satz ab. Coufal blieb gegen Michael Galitschitsch und Zenz jeweils mit 3:1 erfolgreich. Youngster Schwab war wie seine Teamkollegen „on fire“, biss sich in den Entscheidungssätzen gegen Pichler und Galitschitsch mit 3:2-Siegen durch. Nach dem schönen Sieg liegt das Trio wieder am beachtlichen zweiten Tabellenrang. Einzig Übelbach/Don Bosco ist durch den Erfolg im direkten Duell den Gölsentalern im Titelkampf nun etwas entfleucht. Hainfelds Stadtrat Christian Köberl hatte die Patronanz für das Wochenende übernommen.