Nach zwei Siegen weiter Zweiter

Bernhard Kranabitl zeigte gegen die SG Gumpoldskirchen/Mödling, dass er in Topform ist. In seinem Auftaktmatch besiegte er den Verteidigungskünstler Franz Kraus-Güntner klar. Auch gegen seinen ehemaligen Mitspieler Slavko Jovanovic hatte er beim 3:1-Sieg keine Probleme. Ebenso sehr konzentriert startete Thomas Coufal. Der Klosterneuburger in Diensten der SGVH feierte diesmal zwei Einzelsiege. Jovanovic wurde regelrecht mit 11:3, 11:3 und 11:4 aus der Halle geschossen, gegen Lukas Krämer punktete er mit einem 3:1-Sieg. Philip Schwab konnte ebenfalls an diesem Tag seine tollen Trainingsleistungen in die Matches mitnehmen. Gegen Krämer und Jovanovic gab er jeweils nur einen Satz ab. Nur gegen Kraus-Güntner verlor er 0:3, obwohl er im zweiten Satz bereits weit vorne gelegen war. Der Routinier in Diensten der SG Gumpoldskirchen/Mödling drehte in eindrucksvoller Manier den schon verloren geglaubten Satz. „Nichtsdestotrotz zeigte das Gölsentaler Trio eine mannschaftliche erfreulich geschlossene Performance“, lobte Pressesprecher Harry Kurzböck.

Ein starker Schwab macht Sieg in Leoben klar

Am Sonntag zeigte sich dann gegen Leoben ein ähnliches Bild. Kranabitl und auch Coufal konnten beide ihre Matches gegen Martin Bäuerle und Phillip Enz für sich entscheiden. Gegen Martin Köberl verloren sie jeweils erst im fünften Satz. Schwab zeigte ihnen aber dann in toller Manier, wie man gegen Köberl spielen muss. Mit 3:0 gewann der Youngster das Match gegen den vermeintlich Stärkeren souverän. Auch gegen Enz behielt Schwab mit 3:1 die Oberhand. Einzig Bäuerle befleckte die weiße Weste des jungen Vorarlbergers in den Reihen der SGVH (0:3). „Trotzdem war das ein nahezu perfektes Wochenende für die Jungs“, lobt Kurzböck. „Wieder einmal haben sie gezeigt, welch Teamspirit in dieser Mannschaft steckt!“ Der zweite Tabellenrang konnte mit den Erfolgen natürlich abgesichert werden.