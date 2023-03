Oberliga-Team wahrt Titelchance

Werbung

Oberliga B. Zu einem knappen Erfolg kam zuletzt die SGVH2 auswärts in Pottenbrunn. Das Maß aller Dinge an diesem Abend war Sandra Fuchs, die alle drei Einzelpartien für sich entschied. Gegen Stefan Winkler gewann sie mit 3:0, gegen Horst Göls und Lukas Heiss jeweils 3:1. Philipp Leeb war wieder für zwei Siege gut. Lukas Heiss (3:2) Göls (3:1) rang er erfolgreich nieder. Nur gegen Winkler verlor der St.Veiter. Die Doppelbegegnung Sandra Fuchs/ Leeb konnte gegen die eingespielten Pottenbrunner Winkler/Göls nicht viel aussrichten. Somit lag es an Sylvia Fuchs, die noch einen Sieg beisteuern musste, um den Sieg gegen die Landeshauptstädter zu fixieren. Gegen Heiss und Winkler verlor sie zwar, aber im Entscheidungsspiel gegen Göls behielt die Kapitänin die Nerven und gewann somit knapp mit 3:2. Die spannende Begegnung endete mit einem 6:4-Sieg aus Sicht der Gölsentaler.

Zwei 1:6-Schlappen in der 2. Klasse

2. Klasse Mitte A. Beide Mannschaften der SGVH tun sich sehr schwer in der 2. Klasse, Matches zu gewinnen. Das 5er-Team konnte vergangene Woche zu Hause leider nur ein einzelnes Match für sich entscheiden. Franz Gramm behielt die Oberhand gegen Bernhard Braun. Damitt hatte es sich aber auch schon wieder mit Siegen. Sein zweites Match verlor Gramm gegen Simon Riedl in vier Sätzen. Jan Dubowy wie auch Martin Veith blieb an diesem Abend ein Satzgewinn verwährt. Dubowy unterlag Simon und Michael Riedl genau so klar wie Martin Veith, der nach dei Jahren Spielpause wieder auf den Geschmack gekommen ist, Meisterschaft zu spielen. Gegen Bernhard Braun und Michael Riedl verlor der 16-Jährige jeweils 0:3. Im Doppel überzeugten beide Riedls auf Seiten der Gäste ebenfalls und ließen Gramm/Dubowy nur einen Satz. Somit stand die klare 1:6-Heimniederlage fest.

2. Klasse Mitte A. Nicht besser erging es der zweiten Gölsentaler Mannschaft in dieser Klasse. Die SGVH6 musste ebenfalls eine 1:6-Niederlage einstecken. Robert Grundbeck verlor seine Matches gegen Alexander Böhm (1:3) und Wolfgang Mühlbauer (2:3). Thomas Veith schaffte zwar jeweils einen Satzgewinn gegen Michael Vyhnalik und Mühlbauer, doch zum Matchgewinn reichte es beide Male nicht. Johann Thaller verlor den Entscheidungssatz gegen Vyhnalik, gegen Alexander Böhm war er beim 3:0-Sieg klar der Bessere. Im Doppel kämpften Thaller/Veith tapfer, den Sieg holten sich aber Vyhnalik/Mühlbauer.

Windischbergers machen wieder alles richtig

4. Klasse Mitte Oberes Play-off. Zu einer klaren Angelegenheit wurde am Freitag das Auswärtsspiel der SGVH7 gegen Tulln 8. Walter Windischberger sowie auch Töchterchen Anna Lena konnten jeweils ihre zwei Einzel sowie das gemeinsame Doppel gegen Carmen Metin/Rene Heinrich gewinnen. Papa Windischberger blieb gegen Evelina Cipps und Carmen Metin siegreich. Anna Lena mühte sich in den fünften Satz gegen Heinrich, doch bei 7:7 im Entscheidungssatz machte die Gölsentalerin nichts mehr falsch. Gegen Cipps war sie mit 3:0 zur Stelle. Jozo Jakovljevic verlor knapp mit 2:3 gegen Heinrich, gewann aber mit 3:0 sein zweites Match gegen Metin. Auch dieses Begegnung ging somit 6:1 aus, jedoch dieses Mal zugunsten der Gölsentaler.