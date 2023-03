Oberliga-Titelanwärter spielen Remis

Werbung

Oberliga B. Am Samstag kam es in Hainfeld zum Aufeinandertreffen zweier Titelanwärter. Die SGVH2 empfing Wr. Neudorf 6. „Beide Mannschaften sind immer noch auf Schlagdistanz zur Spitze, was die Begegnung natürlich noch viel brisanter gemacht hat“, erklärt SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck. Mit Dominik Jadi ist bei den Neudorfern auch die aktuelle Nummer Eins der Einzelrangliste am Start, doch mit Michi Worischek steht bei den Heimischen einer seiner ersten Herausforderer an der Platte. „Auch dieses Duell wurde von allen mit Argusaugen beobachtet“, sagt Kurzböck.

Oberligateam kämpft weiter um den Titel

Doch der Auftakt misslang den Gölsentalern. Nach vier Matches lagen die Heimischen bereits 1:3 hinten. Johann Scheibenreiter und Philip Leeb verloren ihre Einzel gegen Borys Szuta und Dominik Jadi. Auch im Doppel mussten Worischek/Leeb ihre erste gemeinsame Niederlage einstecken, denn Szuta/Dominik Jadi erwischten einen sensationell starken Tag. Doch mit Worischek haben die Gölsentaler einen Athleten in ihren Reihen, der nicht nur nicht aufgibt, sondern zum Non plus ultra der Oberliga zählt. Worischek hat seine Spiele gegen beide Szuta-Brüder klar gewonnen, ehe es zum Gipfeltreffen gegen den bisherigen Liga-Primus kam. Doch Worischek wuchs über sich hinaus und rang in eindrucksvoller Manier auch Dominik Jadi nieder. Der Topspieler von Wr. Neudorf hatte beim 5:11, 8:11 und 4:11 nie den Funken einer Chance. Im Schlepptau von Worischek zeigte auch Leeb erneut, welch großes Potenzial in ihm steckt. Gegen die Gebrüder Szuta kam er zu zwei Erfolgen. Johann Scheibenreiter spielte speziell gegen Jadi ausgezeichnet, doch ein Sieg an diesem Tag blieb dem Hainfelder Sektionsleiter verwehrt. So trennten sich beide Teams mit 5:5. Wr. Neudorf liegt mit einem Spiel weniger am vierten Tabellenrang, St.Veit/Hainfeld ist einen Rang davor angesiedelt.

Den Tabellenführer brav gefordert

Unterliga Mitte B. In die Turnhalle nach St. Veit kam letzten Donnerstag der unangefochtene Tabellenführer Kirchberg/Wagram. „Mit 14 Siegen aus 14 Partien sind sie in dieser Klasse das Maß aller Dinge“, weiß Kurzböck. Doch der Beginn der Begegnung gehörte eindeutig der SGVH3. Mannschaftsführer Kurzböck gewann etwas überraschend gegen den Noppenspieler Erich Schöpf. Stefan Wokurek zeigt gleich im Anschluss, dass er – wenn er sein Angriffsspiel durchbringt - zu den stärksten dieser Klasse gehört. Gegen Herbert Bauer gab er keinen Satz ab. Marcel Grundbeck zeigte ebenfalls eine unglaubliche Leistung gegen den Einzelranglisten-Führenden Otmar Grundbeck verlor dann aber den Entscheidungssatz doch deutlich, auch weil Huber unzählige Netz beziehungsweise Tischkantenbälle zu seinen Gunsten hatte. Obwohl man auch im Doppel einen Aufwärtstrend der Heimischen zu spüren bekam, konnten Wokurek/Kurzböck gegen Huber/Schöpf nur einen Satz gewinnen. Wokurek zeigte auch in seinem nächsten Match eine tolle Vorstellung und besiegte Schöpf im Entscheidungssatz. Beim Stand von 3:2 zeigten die Gäste aber, warum sie Tabellenführer sind. Kurzböck verlor klar gegen Huber, Grundbeck ebenso deutlich gegen Bauer und Schöpf und auch Wokurek hatten beide keine Chance gegen Huber. Somit verlor man als klarer Außenseiter zwar erwartungsgemäß 3:6, trotzdem war Kurzböck nicht unzufrieden. „Ein Leistungsanstieg war zu erkennen!“

Starker Tarmann reichte nicht

2. Klasse Mitte A. Ebenfalls 3:6 unterlag die SGVH5 auswärts bei St. Andrä/Wördern. Heimo Tarmann zeigte dabei aber eine fantastische Vorstellung, blieb in allen seinen Einzelspielen ungeschlagen. Johannes Pereira, Gerald Lagler und Bernhard Schlauss hatten gegen ihn keine Chance. Das Doppel verlor der Rainfelder aber mit Mannschaftskollege Franz Gramm deutlich gegen Schlauss/Lagler. Da Gramm auch sein eine Einzel gegen Schlauss im fünften Satz knapp verlor und gegen Lagler erwartungsgemäß chancenlos war (0:3), waren die Chancen auf ein Remis dahin. Zumal es bei Jan Dubowy einfach schon länger nicht richtig laufen will. Gegen Pereira gelang ihm nur ein einziger Satzgewinn und auch Lagler und Schlauss waren zu stark für den Hainfelder. Die Auseinandersetzung endete mit einer 3:6-Niederlage aus Sicht der Gölsentaler.

Oldie Thaller macht Ehrenpunkt gegen das Spitzenteam

2. Klasse Mitte A. Gegen den Tabellenführer Waldviertler Eis Traismauer 2 hatte die SGVH6 mit Johann Thaller, Robert Grundbeck und Thomas Veith keine Chance. Der 87-jährige Routinier Thaller gewann aber sein Match gegen Harald Schörgmaier mit 3:0. Das war's dann aber auch schon mit Siegen. Gegen Horst Zangl verlor Thaller 1:3. Thomas Veith war zwar bei der 2:3-Niederlage gegen Schörgmaier absolut ebenbürtig, doch die Partie holte sich dennoch der Traismaurer. Gegen den Einzelranglisten-Ersten Patrick Fessl hatten weder Veith noch Grundbeck die Möglichkeit einen Satz zu gewinnen. Auch in Grundbecks zweiter Partie gab es keinen Sieg. Zangl spielte zu sicher, um ins Wanken zu geraten. Obwohl Thaller/Veith das Doppel gegen Zangl/Fessl offen gestalten konnten, reichte es nicht zum Sieg (2:3). Somit trat man mit einer klaren 1:6-Niederlage die Heimreise an.