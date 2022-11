Oberligateam der SG St. Veit/Hainfeld bleibt vorne dran

Werbung

Das Maß der Dinge für die SGVH2 war beim letzten Auswärtsmatch wieder einmal Sandra Fuchs, die all ihre drei Einzel für sich entscheiden konnte. Gegen Klosterneuburg erreichte man dank ihr ein 5:5. Die Bundesliga-Spielerin gewann gegen Sabine Seidl und Thomas Geirhofer jeweils 3:0 und gegen Georg Hengl-Weinmayer 3:1. Schwester Sylvia und Philipp Leeb konnten beide gegen Seidl im Entscheidungssatz gewinnen, gegen Hengl-Weinmayer und Geirhofer unterlagen sie aber dann doch recht glatt. Auch das Doppel ging an die Klosterneuburger. Hengl-Weinmayer/Geirhofer gewannen 3:1 gegen Leeb/Sandra Fuchs.

Nach sechs Runden liegt das Team am tollen vierten Platz, nur zwei Punkte hinter Tabellenführer ESV Amstetten.

Sehr lange dauerte das Spiel der SGVH3 gegen Wörth am Freitag in Hainfeld. Von zehn Begegnungen wurden sechs Matches erst im fünften. Satz entschieden. Den Beginn machte Harry Kurzböck gegen Johann Heuböck. Der Gölsentaler lag rasch 2:0 voran, doch danach spielte nur noch Heuböck, der mit sehenswerten Angriffsbällen Kurzböck in den folgenden Sätzen keine Chance mehr ließ. Stefan Wokurek musste im Anschluss Fritz Sonnleitner ebenfalls im Entscheidungssatz den Vortritt lassen. Youngster Marcel Grundbeck fuhr dann aber den ersten Sieg ein. Mit dem 11:9 im fünften Satz gegen Roland Zöchling verkürzte er auf 1:2. Da sich Grundbeck auf seine Einzel konzentrieren wollte, standen Wokurek und Kurzböck im Doppel an der Platte. Dieses sicherten sich aber Sonnleitner/Zöchling eindrucksvoll (3:0), auch weil Kurzböck viele Eigenfehler unterliefen. Durch Siege von Wokurek gegen Heuböck (3:2) und Kurzböck gegen Zöchling (3:1) konnte man den Rückstand egalisieren. Unfassbar spannend verlief danach die Partie Sonnleitner gegen Grundbeck. Am Ende bezwang 17-Jährige die Wörther Legende mit sehr viel Glück aber auch Nervenstärke und tollen Backhandschlägen (10:12, 15:13, 9:11, 17:15, 13:11). Danach ließ Wokurek seinem Gegenüber Zöchling beim 3:0 keine Chance. Grundbeck erhielt dann vom 71-jährigen Heuböck eine Lehrstunde in drei Sätzen. Auch das Schlussmatch hatte es in sich und wieder war Sonnleitner mit von der Partie. Der St.Georgener führte gegen Kurzböck 2:1 und 8:5, doch nach einem Timeout von Kurzböck konnte der SGVH-Mannschaftskapitän den Satz noch herumreißen. Im Entscheidungssatz lief dann alles für den Gölsentaler. Mit vier Netz- beziehungsweise Tischkantenbällen zermürbte er Sonnleitner. „Obwohl er mit der Situation zu hadern begann, hat er noch alles versucht, aber ich konnte mit 11:5 den Satz und damit unseren 6:4-Mannschaftserfolg fixieren“, freut sich Kurzböck damit über den ersten Sieg „seiner“ Unterliga-Truppe. „Natürlich war viel Glück dabei, aber Marcel hat heute konzentriert gespielt und Stefan liefert sowieso Woche für Woche ab.“ Trotz der engen Partie ging es sehr freundschaftlich zu. „Im Anschluss wurden bei einem Bierchen mit den fairen Gegnern nochmals die Partien analysiert“, genoss Kurzböck den Abend.

Leider nur zu zweit konnte das 5er Team der SGVH am Freitag nach Neulengbach reisen. Durch die Abwesenheit von Jan Dubowy verlor man glatt 6:1. Den Ehrenpunkt machte Heimo Tarmann, der gegen den 16-jährigen Felix Kollnberger 3:2 gewann. Gegen Wolfgang Meidl unterlag er aber 0:3. Auch Franz Gramm konnte gegen Meidl keinen Satz gewinnen und gegen Philip Sulzer verlor er im Fünften 8:11. Auch das Doppel war eine klare Angelegenheit für die Neulengbacher. Sulzer/Kollnberger gewannen 3:1 gegen Gramm/Tarmann. Zurzeit liegt das Team am siebenten Rang. Das Spiel am Montagabend in St. Veit gegen Wörth fand nach Redaktionsschluss statt.