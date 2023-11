Tischtennis Remis für Traisens Unterliga-Team, SGVH verliert im Unterhaus

Harry Kurzböck (l.) war mit seinem Unterligateam spielfrei, wird aber wohl ohnehin länger ausfallen. Der Pressesprecher der SGVH musste mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus. Stefan Wokurek, Marcel Grundbeck (v. r.) sowie der Rest des Vereins wünschen ebenso wie die NÖN baldige Genesung. Foto: SGVH

W SV Traisen konnte gegen die höher eingeschätzten Herzogenburger punkten. Die SGVH war nur im Unterhaus aktiv, die Bundesligaherren spielen erst am Samstag gegen Leoben und am Sonntag gegen Feldkirchen. Pressesprecher Harry Kurzböck dürfte in der Unterliga länger ausfallen, er laboriert an Herzrhythmusstörungen.