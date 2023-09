RIHA Open: Gold und Silber für Windischberger

Anna Lena Windischberger zeigte auch bei den RIHA Open, dass sie richtig gut in Form ist. Sensationell konnte die 13-Jährige den 1300er-Bewerb für sich entscheiden. Im Finale ließ sie Elias Welzel (SU Mistelbach) beim 3:1-Sieg keine Chance. Auch stand sie im 900er-Bewerb im Finale. Doch gegen Marcel Smerecinski ging ihr spätabends nach 15 Matches an diesem Tag doch ein wenig die Luft aus. Sie verlor das Endspiel mit wenig Gegenwehr klar 0:3.

Im 900er-Bewerb schied Wagner erst im Viertelfinale gegen den später Sieger Marcel Smerecinski vom ASKÖ Ybbs aus. Im Hobbybewerb konnte der Lilienfelder seine Gruppe ohne Satzverlust eindrucksvoll gewinnen, erst im Semifinale wurde er von Nisvet Keserovic gestoppt. Somit konnte Wagner einen tollen dritten Platz für sich verbuchen. Martin Veith spielte ebenfalls den 900er-Bewerb. In der Gruppe wurde er Zweiter, stieg somit in die K.-o.-Phase auf, doch dann biss er sich gleich im ersten Match gegen Alex Schantl die Zähne aus. Im 1100er-Bewerb wurde er in der Gruppe Dritter, schaffte es somit knapp nicht in die Finalrunde.

Liliane Kielar mit Bruder Christoph und Gerald Hammer waren im Hobbybewerb am Start. Obwohl alle drei sehr bemüht waren, konnte an diesem Tag keiner von ihnen die K.-o.-Runde erreichen. „Trotzdem muss ich all unseren Bezirksathleten zu den gezeigten Leistungen gratulieren“, erklärt Nachwuchstrainer Jürgen Hickelsberger.