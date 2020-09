Am Wochenende fand für die Herren und Damen in Österreichs Bundesliga in Salzburg-Liefering das Eröffnungsturnier statt, das zugleich als ÖTTV-Cup gewertet wurde.

„Nach der langen Auszeit aufgrund Corona wollte natürlich niemand das Turnier als letzte Standortbestimmung vor Meisterschaftsstart verpassen“, erzählt Harry Kurzböck. Und so war auch die Spielgemeinschaft St. Veit/Hainfeld, die heuer wieder in österreichs zweithöchster Spielklasse mitmischen darf, mit Mannschaftsführer Bernhard Kranabitl, Thomas Coufal und Jugend-Neuzugang Philip Schwab vertreten.

Mit dem D-Zug über Kapfenberg gebraust

In der ersten Runde dieses extrem stark besetzten Bewerbs traf man auf Kapfenberg 2, das in der kommenden Saison ebenfalls in der 2. Bundesliga antreten wird. Coufal begann seine erste Partie gegen Patrick Peitler und spielte sehr engagiert, verlor aber nach hartem Kampf mit 1:3. „Kranabitl fuhr im Spiel Nummer zwei aber regelrecht wie ein D-Zug mit -2, -1, und -5 Sätzen über Christoph Pichler“, schildert Kurzböck. Und Schwab hielt gegen Galitschitsch zumindest den ersten Satz noch offen, verlor diesen aber mit 11:13. Und der Gegner stellte sich in weiterer Folge besser auf dern Youngster ein und ließ ihm in den beiden weiteren Sätzen keine Chance mehr.

Coufal stellte im nächsten Match aber mit einem 3:0-Sieg über Pichler zum wichtigen 2:2-Ausgleich. Nun lag es an Kranabitl und auf den Mannschaftskapitän war einmal mehr Verlass. Nach hartem Kampf ging er als 3:0-Sieger gegen Peitler von der Platte und somit blieb man gesamt mit einem 3:2 gegen Kapfenberg 2 erfolgreich, stieg in die zweite Runde auf.

„Ganz wichtig, weil es ging natürlich auch um Matchpraxis und bei der weiten Anreise sollte sich das ganze natürlich schon rentieren“, freut sich Kurzböck.

In Runde zwei bekam es die SG aber mit dem 1.-Ligisten AC Baden zu tun. Obwohl Kranabitl den talentierten U-18-Spieler Marc Sagawe mit 3:1 abfertigen konnte, war gegen diese Truppe nichts zu holen. Schwab verlor gegen Patrik Juhasz, Coufal gegen Kenzhigulov Aidos und auch Kranabitl musste wie seine Mitspieler zuvor mit 0:3 die Überlegenheit von Juhasz anerkennen. „Das Viertelfinale war in diesem Feld dann doch außer Reichweite“, musste auch Kurzböck konstatieren. Trotz alledem haben sich alle drei sehr gut verkauft“, ist er schon auf die kommende Saison gespannt. bei den herren ging der Cuptitel letztlich an Walter Wels.

Den Geschwistern Fuchs ging es dann genauso wie den SG-Herren. Sandra und Lisa, die in der 1. Damen-Bundesliga bei Kirchbichl unter Vertrag stehen, überstanden mit einem klaren 3:0-Sieg die erste Runde gegen die Mannschaft aus Vorchdorf. In Runde zwei war aber ebenfalls Endstation — 1:3 Niederlage gegen Kufstein. Sylvia Fuchs spielt ebenfalls in der 1. Damen-Bundesliga, jedoch für Amstetten. Auch sie kam mit ihren Kolleginnen mit einem klaren 3:0 über Bruck/Mur in die zweite Runde, gegen die starken Damen des UTTC Stockerau war aber nichts auszurichten (0:3-Niederlage). Den Cuptitel sicherten sich die favorisierten Ladies von Linz Froschberg.

Traisen eröffnet die Oberliga-Saison

Während in der 1. Bundesliga die Meisterschaft losgeht, müssen sich die SG-Herren noch ein wenig gedulden. Die 2. Bundesliga startet erst am 17. Oktober. Dann müssen Kranabitl und Co. nach Gratwein. Für die Spieler der SG sowie aus Traisen geht es allerdings auch bereits am Wochenende los. Die SG St. Veit/Hainfeld startet am Samstag (15 Uhr) in der 2. Landesliga A daheim in St. Veit gegen Wolfpassing. Für Traisen 1 geht es schon am Freitag (19 Uhr) in der Oberliga B daheim gegen die SG Ybbstal los.