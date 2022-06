SG-Duell bei Younion-Meisterschaften: Coufal schlägt auch Kranabitl

Werbung

Nach dem Ende der Mannschaftsmeistershaften fanden heuer zum bereits neunten Mal die „Younion-Bundesmeisterschaften“ in Salzburg im Sportzentrum Nord statt. An zwei Spieltagen wurden die Sieger ermittelt.

Bernhard Kranabitl und Thomas Coufal, die Aushängeschilder der SG St. Veit/Hainfeld, konnten als Bedienstete der Gemeinde Wien mitmachen. Und als Spieler der 2. Bundesliga mischten sie nicht ganz unerwartet ganz vorne mit.

In den unterschiedlichsten Bewerben (Mannschaft, Doppel und auch den Einzeln) räumten die zwei groß ab. In ihrer Gruppe (Wiener Hauptgruppe 1) verloren sie in Gruppe A mit den Mannschaftskollegen Richard Tekula und Manfred Trzil kein einziges Match. Als Gruppensieger ging es somit in den weiteren K.-o.-Bewerb, in dem sie in gleicher Manier agierten.

Im Viertelfinale gegen die Landesgruppe Salzburg und im Semifinale gegen die OÖ gab es weitere klare 3:0-Siege. Erst im Finale gegen die Steirer wurde es spannend. Doch obwohl sie im Laufe des Bewerbs erstmals einen Satz abgeben mussten, zeigten Kranabitl wie auch Coufal sehr schöne Bälle und gewannen verdient mit 3:1.

Senationelles Duell der Teamkollegen im Finale

Auch in ihren jeweiligen Einzeln waren die zwei eine Klasse für sich. In der Allgemeinen Klasse konnte im K.-o.-Bewerb Kranabitl bis zum Finale seine Spiele eindeutig für sich entscheiden. Aber auch Coufal ließ bei seinen Matches nie etwas anbrennen. Gegen Stefan Sabutsch, Harald Dornhofer und Helmut Schwarz gab er bis zum Finale gar keinen Satz ab.

Im Endspiel wurde es allerdings eng für ihn, stand ihm da doch SG-Mannschaftsleader Kranabitl persönlich gegenüber. Doch obwohl Favorit Kranabitl alles reinwarf, konnte Coufal mit sehr risikoreichen Angriffsschlägen seinen Kollegen immer wieder überraschen. Auch die Zuschauer kamen bei diesem Fight voll auf ihre Kosten. Am Ende setzte sich doch etwas überraschend Coufal mit 3:1 gegen seinen Mannschaftskollegen an diesem Tag durch.

Erfolgreich ging es dann gemeinsam weiter. Im anschließenden Doppelbewerb der Allgemeinen Klasse zeigten sie, wie auch stets in der Meisterschaft, wie viel Spielverständnis sie haben und wie gut sie miteinander harmonieren. Im Viertelfinale setzten sie sich klar mit 3:0 gegen die Salzburger Maximilian Falkenbach/Josef Schmid durch.

Auch im Semifinale konnten sie ihre Klasse gegen Reinhold Ebenführer/ Helmut Kieweg eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im Finale traf man erneut auf zwei Steirer. Mit Helmut Schwarz stand ein Gegner an der Platte, der sogar früher in der 1. Bundesliga tätig war. In einem sehr fair geführten Match konnten sich aber die in Wien wohnenden Bundesligaspieler gegen Florian Eschbach und Helmut Schwarz mit 3:1 durchsetzen.

Bei der wunderschön gestalteten Abendveranstaltung im Spilerhotel gab es dann die Siegerehrungen. Für die zwei SG-Spieler hat sich die Reise nach Salzburg auf alle Fälle gelohnt.