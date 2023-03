Werbung

In Sierndorf fanden letzten Sonntag die U-15-Ost-Bewerbe statt. Über die Spielpartnerschaft St. Veit/Traisen nahmen Florian Tröstl und Tobias Wagner teil. In vier Spielrunden konnten sie sich gegen gleichaltrige Talente messen. Beide zeigten sich engagiert und gaben ihr Bestes. Am Ende belegten sie in diesem hochkarätigen Bewerb den vierten Platz. „Die Jungs freuen sich schon auf weitere Aufgaben und Turniere“, berichtet SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck.