Tischtennis SG St. Veit/Hainfeld bleibt Aufstieg verwehrt

Lesezeit: 3 Min Claus Stumpfer

Die SGVH hat in Hainfeld und St. Veit Kindertrainings organisiert. Es kamen 15 beziehungsweise elf Kids, sodass die Bundesligaherren vor ihrn beiden Relegationsspielen alle Hände voll zu tun hatten, um die Kinder zu unterweisen und zu begeistern. Foto: SGVH

A ls Zweiter der 2. Bundesliga hatten sich die Musketiere der SG St. Veit/Hainfeld in ein Relegationsfinale gegen den Vorletzten des unteren Play-offs der 1. Bundesliga aus Mauthausen gekämpft. Mit einem Sieg wollten die SG-Herren den Damen in die höchste Spielklasse folgen. Doch im Prinzip war bereits nach dem Heimduell am Samstag der Traum ausgeträumt (2:4). Bei den Mühlviertlern am 1. Mai war dann das Resultat erwartungsgemäß nicht mehr zu drehen (1:4).