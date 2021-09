Zum ersten Mal in der Geschichte der SG St. Veit/Hainfeld spielt in der neuen Saison eine Damenmannschaft in der 2. Bundesliga. Die „Füchse“, die schon seit einigen Jahren erfolgreich in den diversen NÖ Herrenligen spielen, sind auch schon jahrelang mit Sekundärverträgen für diverse andere Vereine in der Bundesliga tätig. Das ersehnte Ziel heuer ist ganz klar: Aufstieg in die 1. Bundesliga! „Unsere Damen haben das Potenzial“, ist Pressesprecher Harry Kurzböck überzeugt.

Sylvia Fuchs, „die Kämpferin“:

Die Mannschaftführerin spielt erstmals mit ihren Schwestern Lisa und Sandra sowie Mama Edith in einer Mannschaft! „Sylvia trainiert sehr hart für ihren Erfolg und ist seit acht Jahren bei uns im Gölsental tätig“, weiß Kurzböck. Zuvor kam auch sie, wie viele andere vom Flötzersteig nach NÖ.

Auch war sie über sieben Jahre lang beim ESV Amstetten mittels Sekundärvertrag engagiert. Die 30-jährige Pädagogin ist seit langem mit Bernhard Kranabitl liiert, der Nummer Eins der SVGH-Herrn.

Lisa Fuchs, „die Konstante“:

Die nunmehr 28-Jährige spielte fast zehn Jahre am Flötzersteig. Nach eineinhalb Jahren Leihvertrag ist sie seit Sommer 2014 fix in St. Veit, spielte aber auch ein Jahr beim Badener AC (2014), zwei Jahre beim TTV Nr. Neudorf und zuletzt vier Jahre beim Tiroler Verein TTC Kirchbichl.

Einer ihrer größten Erfolge war der Sieg vor vier Jahren in der 1. Bundesliga gegen Nationalmannschaftsspielerin Karoline Mischek. „Lisa ist sehr nervenstark und vom ersten Ball weg fokussiert“, urteilt Kurzböck.

Sandra Fuchs, „die Erfolgreiche“:

Die ehemalige Nationalteamspielerin stand viermal im Aufgebot einer Jugend-EM, wurde Staatsmeisterin mit ihrer damaligen Mannschaft und holte zweimal Bronze im Doppel bei Internationalen Turnieren.

Sie kam 2015 zur SGVH und spielte wie Schwester Lisa von 2015 bis 2017 bei Neudorf und bis letzte Saison bei Kirchbichl. Die 22-Jährige ist seit einem Jahr mit SG-Herrn-Youngster Philip Schwab liiert.

Claudia Steinbacher, „die Vereinstreue“:

Sylvias beste Freundin konnte heuer als Neuzugang gewonnen werden. Auch sie will alles menschenmögliche Versuchen, das Team in die 1. Bundesliga zu bringen.

Meisterschaft spielt Steinbacher seit 2004 Union Döbling, wo sie bis heute unter Vertrag steht. Nur in der Bundesliga war sie stets anderweitig tätig. Von 2011 bis 2013 bei Flötzersteig und danach acht Jahre mit Spielpartnerin Sylvia Fuchs beim ESV Amstetten.

Steinbacher feierte unzählige Erfolge, ist mehrmalige Landesmeisterin von Wien, hat im Nachwuchs die Superliga gewonnen beziehungsweise auch bei Europameisterschaften und internationalen Turnieren als Jugendspielerin teilgenommen. Sie ist 28 Jahre alt.

Edith Fuchs, „die Neueinsteigerin“:

Zum Meisterschaftsspielen begann die Mama der Fuchs-Mädels 1983 natürlich auch bei Flötzersteig. 2015 meldete sie sich dort ab und entdeckte die Liebe zu einem neuen Hobby — dem Boxen. Heuer konnte sie als Neuzugang der Gölsentaler begrüßt werden.

Als Ehepartnerin von Herrn-Bundesligacoach Willi Fuchs wird sie als Ersatzspielerin die Mannschaft der 2. Damen-Bundesliga unterstützen. Edith wurde im August 53 Jahre alt.