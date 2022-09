SG St. Veit/Hainfeld startet bravourös in die neue Saison

Werbung

Letzten Samstag eröffneten die Herren der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Pottenbrunn die neue Saison. In der Mittelschule Hainfeld konnten das unveränderte Team des SG St. Veit/Hainfeld (SGVH1) — Bernhard Kranabitl, Thomas Coufal und Philip Schwab — vor wieder einmal sehr eindrucksvoller Kulisse einen tollen 6:3-Erfolg einfahren.

Mannschaftsführer Kranabitl zeigte sich bereits in bestechender Frühform und blieb in allen seinen drei Matches siegreich. Gegen den eigentlich zu favorisierenden Ungarn Balazs Fixl gewann er mit 3:1, auch gegen Christoph Wenninger und den Rainfelder in Diensten der Landeshauptstädter, Dominik Tarmann, gab er nur jeweils einen einzigen Satz ab. Thomas Coufal konnte in der Eröffnungspartie gegen Fixl den ersten Satz für sich entscheiden, doch der Ungar kam immer besser in Fahrt. Obwohl Coufal die Sätze zwei und drei lange offen hielt, verlor er letztlich doch mit 1:3. Gegen Wenninger benötigte er zum Sieg vier Sätze, gegen Tarmann gewann er mit 11:9, 11:4 und 11:9.

Schwab entscheidet Duell der Youngsters für sich

Philip Schwab blieb gegen Dominik Tarmann im Duell der U-21-Spieler erfolgreich. Er gewann in einer hart umkämpften Partie mit 3:1. Gegen Christoph Wenninger verlor er in fünf Sätzen, gegen Fixl holte er sich zwar den ersten Satz in der Verlängerung mit 13:11, doch dann packte Fixl sein ganzes Können aus und für den beherzt spielenden Vorarlberger (war dann bei der 1:3-Niederlage nicht mehr viel zu holen.

Mit dem 6:3-Sieg schrieb sich die SGVH aber gleich zu Beginn der Saison in der Siegerliste ein. Kommende Woche spielt man erneut daheim in hainfeld gegen Sierndorf (Samstag, 15 Uhr ) und am Sonntag (10 Uhr) gegen die Naturfreunde Stadlau.

„Hainfeld ist einfach ein sehr guter Boden für uns“, freut sich ASKÖ-Sektionsleiter-Stellvertreter Johann Scheibenreiter schon auf die Partien und über die Patronanzspende von Hainfelds „Badbuffet Susi“.