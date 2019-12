Im allerletzten Spiel des heurigen Jahres in St. veit stand die SG St. Veit/Hainfeld 3 (SGVH3) der Spielgemeinschaft Ybbstal 1 gegenüber. Philipp Leeb startete gleich gegen Karl Sonnleitner mit einem famosen 3:0-Erfolg. Christoph Frank und Slavko Jovanovic legten gegen Michael Schweiger (3:0) beziehungsweise Wolfgang Voglauer (3:1) nach.

Und in dieser Gangart ging es sehr zur Freude der Gölsentaler weiter. Das Doppel Leeb/Jovanovic siegte 3:1 über Voglauer/Schweiger und auch Frank gab in seiner zweiten Partie keinen Satz gegen Sonnleitner ab. Sehr spannend verlief das Match von Leeb gegen Voglauer. Trotz sensationeller Ballwechsel musste sich der Lokalmatador im fünften Satz mit 10:12 geschlagen geben. Jovanovic machte im siebenten Match aber in eindrucksvoller Manier den Sack gegen Schweiger zu (3:0).

Wie das Team der 1. Landesliga beenden Frank und Co. die Herbstsaison als Tabellenzweite auf Schlagdistanz zum jeweiligen Leader.

Unterliga Mitte A. Binnen 48 Stunden hatte das Team der SGVH4 in der Unterliga zwei Spiele. Am Dienstag musste man zum Tabellen-2. nach St. Andrä/Wördern. Obwohl Johann Scheibenreiter sein erstes Match mit 2:3 gegen Thomas Fischmann für sich entscheiden konnte, gab es nichts zu holen. Es blieb es an diesem Tag beim einzig gewonnen Match. Dabei agierte Scheibenreiter auch gegen den schnellen Jakob Hülmbauer auf Augenhöhe, zog aber denkbar knapp den Kürzeren.

Und nicht nur in diesem Spiel ging es knapp her. Mannschaftsführer Harald Kurzböck verlor im fünften Satz gegen Fischmann mit 9:11 und auch die Doppelpartie von Scheibenreiter/Kurzböck gegen die Jungs Felix Hülmbauer und Jakob Murhammer wurde mit 9:11 verloren. Thomas Meier konnte kein Einzel für sich entscheiden (jeweils 0:3 ggeen Hülmbauer und Murhammer).

„Obwohl wir gewusst haben, das Wördern eine sehr starke, kompakte Mannschaft hat und auch der Sieg in Ordnung geht, ist aber die Auswärtsniederlage mit 1:6 eindeutig zu hoch ausgefallen“, klagte Kurzböck.

Donnerstags spielte man zu Hause gegen die Drittplatzierten Neulengbacher. Obwohl die Gäste nur zu zweit angereist waren, kam man über ein 5:5 nicht hinaus. Johann Scheibenreiter begann genauso stark wie in Wördern und siegte mit einem hart erkämpften 3:2 gegen Reinhard Raunig-Peneder. Auch das Doppel konnte Scheibenreiter mit Kurzböck erstaunlich klar mit 3:0 gewinnen.

Thomas Meier kämpfte tapfer, blieb aber erneut in beiden Matches sieglos. Mann des Tages war Andreas Nebosis. Der in bestechender Form spielende Neulengbacher Ex-Obmann war einfach nicht zu schlagen, gewann alle seine drei Einzel.

In der allerletzten Begegnung traf Kurzböck auf Raunig-Peneder. Beide agierten bis zum Stand von 8:8 im fünften Satz auf Augenhöhe. Doch dann passierte dem Gölsentaler das Missgeschick, dass er zwei Servicefehler in Folge machte und die Partie mit 8:11 verlor. „Es wäre heute ein Sieg absolut drinnen gewesen und dann hab ich gegen Reinhard so ein Blackout. Ich bin total enttäuscht, dass Spiel so verloren zu haben“ zeigte sich Kurzböck „richtig angefressen“.

Von zehn Mannschaften überwintert das Team am siebenten Tabellenrang.