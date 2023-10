SGVH-Oldies holen daheim Remis, Unterligateam verliert

In ihrem ersten Match der Saison, mussten die SGVH-Mannen in der Unterliga eine Auswärtsniederlage einstecken. Johann Scheibenreiter konnte einen Sieg erobern und zwar gegen Reinhard Zenz, der in den drei Sätzen insgesamt nur elf Punkte machte. Gegen Gerhard Mück (3:1) und Marvin Vermeulen (3:2) verlor Scheibenreiter aber. Stefan Wokurek konnte ebenfalls gegen Zenz punkten, musste aber gegen den Einserspieler Mück Federn lassen. Mannschaftsführer Jürgen Hickelsberger war zwar gegen Mück gut in der Partie, doch zu souverän zum Satzende war dann der Herzogenburger Sektionsleiter. Hickelsberger konnte in seinem zweiten Match zwar gegen Vermeulen in Führung gehen, doch mit fortlaufender Dauer kam auch dieser Herzogenburger immer besser auf Touren (1:3). Im Doppel konnten die Gölsentaler Scheibenreiter/Hickelsberger voll dagegen halten, doch Mück/Vermeulen nützten auch da den Heimvorteil in der kleinen aber sehr schnellen Turnhalle. Nach der Doppelniederlage musste das 3er-Team mit einem 2:6 im Gepäck die Heimreise antreten.

Remis für die SGVH in der 2. Klasse

Gegen Tulln7 konnte zu Hause das Team der SGVH5 ein Unentschieden holen. Mann des Tages war Ferdinand Nekula, der alle seine drei Einzel gewinnen konnte und auch das Doppel mit Spielpartner Johann Thaller zog er mittels klaren 3:1 an sich. „Nekula wackelte nur in seiner ersten Partie beim 3:2-Sieg über Johannes Wallisch, da aber gewaltig, musste sogar Matchbälle abwehren“, weiß Pressesprecher Harry Kurzböck, „doch im Endeffekt war der Sieg verdient“. Denn mit fortlaufender Dauer wurde Nekula immer sicherer und so konnte er dann gegen Michael Schuster (3:1) und Horst Cipps (3:0) problemlos gewinnen. Robert Grundbeck ging dieses mal leider leer aus. Gegen Schuster führte er zwar mit 2:1 nach Sätzen, doch der Tullner drehte das Match. Auch gegen Wallisch und Cipps war Grundbeck der unterlegene Mann. Franz Gramm machte es in allen Partien mehr als spannend. Gegen Wallisch verlor er den fünften Satz 7:11, im zweiten Match war er 0:2 hinten, kämpfte sich phantastisch mit zwei gewonnen Sätzen heran, doch auch da musste er sich 10:12 im Entscheidungssatz dem Tullner Cipps beugen. Gegen Schuster lief zu Beginn alles wie am Schnürchen, doch auch der Tullner gab sich nicht so einfach geschlagen und erzwang den Entscheidungssatz. Dieses mal hieß der Sieger aber dann doch Gramm. Dadurch holten die Heimischen am Ende doch noch ein 5:5.

Windischberger und Veith beim Auftakt der WIN-Turniere am Start

Bei den WIN-Turnieren kämpfen die Nachwuchsspieler Österreichs viermal pro Sportjahr um die Plätze für die TOP-Veranstaltungen der kommenden Saison. Erste Stationen waren traditionell am Wochenende Bruck/Mur und Kapfenberg in der Steiermark. Aus Sicht der SG St. Veit/Hainfeld war bei den Mädels Anna Lena Windischberger in Gruppe 3 am Start, Martin Veith agierte bei den Jungs in Gruppe 14. Windischberger konnte mit Coach Johann Scheibenreiter an den zwei Spieltage in neun Matches fünf Siege erringen, belegte in der Gruppe den fünften Rang. Walter Windischberger coachte auch Martin Veith und der Youngster zeigte sich bei jeden Spiel sehr engagiert. Er blieb in seinen neun Matches viermal ungeschlagen, belegte aber durch die direkte Niederlagen gegen Justin Hütter(NÖTTV) und Julian Luginger(OÖTTV) die letztlich ebenfalls vier Siege am Konto hatten, nur den achten Platz. „Dennoch sieht man auch bei Veith den Aufwärtstrend deutlich“, lobt Kurzböck, der sich seitens des Vereins auch bei den beiden Coaches bedankt. „Es ist sensationell, dass sie sich immer wieder an den Wochenenden die Zeit nehmen, um mit den Schützlingen unterwegs zu sein!“