Spielgemeinschaft fixiert Aufstiegsrelegationsspiel

Werbung

Fünf Teams waren nach dem Grunddurchgang um nur drei Punkte getrennt. Im spannenden Titelrennen setzte sich Winterkönig Übelbach/Don Bosco letztlich klar mit 7:0-Siegen durch. Vizemeister wurde St. Veit/Hainfeld mit Führungsspieler Bernhard Kranabitl (13:5-Siege). Die Gölsentaler treffen im Aufstiegs-Play-off auf den Vorletzten des unteren Play-offs der 1. Bundesliga. Eine Runde vor Schluss befindet sich Mauthausen auf diesem Platz, das ein Spiel mehr als seine punktegleichen Konkurrenten am Konto hat. Absteigen müssen Aufsteiger Wr. Neudorf II, Schlusslicht Gratwein sowie Sportklub/Flötzersteig nach 50 Jahren Bundesligazugehörigkeit.

Salzburg siegt mit nicht gemeldetem Spieler

Obwohl es letzten Samstag beim Auswärtsmatch gegen Salzburg II zu einer 3:6-Niederlage kam, zeigte das Gölsentalteam gegen die sehr stark aufgestellten Salzburger eine mehr als tolle Vorstellung. Kranabitl gewann jeweils mit 3:2 gegen den italienischen U-19-Spieler Tomas Sanchi und Florian Bichler. Nur gegen Michael Trink, der bis vor Kurzem noch in der 1. Bundesliga eingesetzt wurde, verlor Kranabitl 1:3. Trinks Einsatz sollte am Ende aber noch für ein kuriose Wende sorgen! Den die Partie wurde seitens des Verbands zu Gunsten der SG St. Veit/Hainfed strafverifiziert, so wie alle Partien, in denen der Salzburger zum Einsatz kam. „Salzburg sucht zwar nach einer Lücke in der Meisterschaftsausschreibung und hofft, dass die vorherigen Partien mit Trink auch nicht bestraft werden, doh ich denke, der Drops ist gelutscht“, meint SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck. Auch Lukas Wenda von den ebenfalls betroffenen Pottenbrunnern zeigt sich optimistisch, dass die Disqualifikation Bestand hat.

Salzburg zeigte schon große Klasse

Thomas Coufal konnte einen Sieg gegen Florian Bichler an Land ziehen, doch obwohl er sehr gut in Form war, hatten Sanchi und auch Trink an diesem Tag das glücklichere Händchen. Philip Schwab schaffte am Samstag keinen Sieg. Obwohl er gegen Florian Bichler mit 2:0 in Sätzen führte und in der Entscheidung zwei Matchbälle hatte, konnte er den Sack leider nicht zumachen. Bichler drehte die sehr spannende Partie zu seinen Gunsten mit 3:2. Gegen die starken Sanchis und Trink gelang Schwab im Anschluss leider dann kein Satzgewinn mehr. Endstand der Begegnung – 3:6 aus Sicht der SGVH. Aber Halt: Nicht der endgültige Endstand! Die Partie wurde eben seitens des Verbands zu Gunsten der SGVH strafverifiziert, weil der Salzburger Trink, der in der 1. Bundesliga tätig war, disqualifiziert wurde.

Junge Innsbrucker waren aber chancenlos

Tags darauf mussten die SGVH-Musketiere nach Innsbruck. Dort erhofften sich drei talentierte Nachwuchsspieler der Heimischen einen Erfolg, doch aus diesem wurde nichts. Kranabitl gewann in überzeugender Manier gegen Jonas Hohenegger und Samuel Reich mit jeweils 3:0. Auch Schwab glänzte in seinen zwei Einzelpartien. Gegen Hohenegger gab er einen einzigen Satz ab, gegen Matthias Budin brauchte er zum Siegen nur drei Sätze. Sehr spannend verliefen die Matches von Coufal. Er gewann zwar ebenfalls gegen Reich und Budin, jedoch rissen die Jungs dem 31-jährigen Klosterneuburger in Diensten der SGVH jeweils zwei Sätze heraus. Am Ende einer unfassbar starken Saison gewann man aber doch mit 6:0.