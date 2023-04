St. Veiterinnen schaffen Klassenerhalt

Werbung

Die Damen der SG St. Veit/Hainfeld überrollten förmlich in ihrer Auftaktpartie am Wochenende ihre Gegnerinnen von Mariahilf/Langenzersdorf mit 6:0. „Fairnesshalber muss aber auch erwähnt werden, dass das Gastteam nur mit zwei Spielerinnen angetreten ist“, berichtet Lisa Fuchs, die selbst zweimal souverän gegen Lisa Marie Kellner (3:0) und Maria Gropper (3:1) gewinnen konnte. Auch Sandra Fuchs hatte leichtes Spiel gegen Kellner und auch Mannschaftsführerin Sylvia Fuchs konnte beim 3:1-Sieg über Gropper voll überzeugen. Durch die zusätzlichen zwei W. o.-Matches, die zugunsten der Gölsentalerinnen gezählt wurden, war nach kurzer Zeit diese so wichtige Meisterschaftsrunde für die „Füchsinnen“ zu Ende und der Klassenerhalt gesichert.

Oberpullendorf doch eine Klasse stärker

Im Anschluss bekamen es die Gölsentalerinnen als Saisonabschlussspiel noch mit den Tabellen-4. aus Oberpullendorf zu tun. Sandra und Sylvia Fuchs besiegten zwar Daniela Mitar mit 3:0 beziehungsweise 3:1, das war es das dann aber auch schon mit den Siegen. „Die Damen aus Oberpullendorf zeigten, dass sie nicht ohne Grund sehr weit vorne in der Rangliste zu finden sind“, meint Lisa Fuchs.

Steinbacher spielt nach endloser Verletzungspause im letzten Spiel doch noch

Sophie Schuster gewann gegen Sylvia Fuchs aber nur äußerst knapp mit 3:2 und gegen Claudia Steinbacher mit 3:1. Steinbacher, die durch eine langwierige Verletzung über die ganze Saison bis dahin kein Spiel absolvieren konnte, versuchte zum Anschluss wieder ihr Glück und zeigt, dass mit ihr kommende Saison wieder zu rechnen sein wird.

Verein ist stolz auf seine Bundesliga-Damen

Im anderen Team gab es auch eine Spielerin namens Fuchs - und zwar Elina Fuchs. Das talentierte U-15-Mädl hatte jeweils das bessere Ende gegen Sandra und Lisa Fuchs. Somit verloren die SGVH-Ladys 2:4. Die Damen, die in der Rückrunde leistungsmäßig doch etwas zurückgefallen sind, belegen dennoch in ihrer ersten Saison der 1. Bundesliga von 12 Mannschaften den neunten Platz. „Alle bei der SG VH gratulieren Euch recht herzlich zum Klassenerhalt“, meinte Pressesprecher Harry Kurzböck. „Wir sind so stolz auf Euch!“