Starke Leistungen bei Hobbyturnier

Den uftakt machte Tobias Wagner. Der Lilienfelder, der in der Vorrunde ohne Niederlage ins obere Play-off einziehen konnte, hat es bis ins Finale geschafft. „Im Endspiel selbst liegt er dann zwar permanent zurück, doch das Nervenkostüm des erst 13-Jährigen ist wirklich unglaublich“, schildert Harry Kurzböck. Wagner wehrt drei Mätchbälle ab und stellt dank des mitgereisten SG-Coaches Willi Fuchs sein Spiel um. Durch die Taktikänderung schafft er tatsächlich noch den Sieg im fast schon verloren geglaubten Spiel.

Auch Tim Andrusko holt einen Sensationssieg

Tim Andrusko gelingt dann ein sehr ähnliches Kunststück. In der Vorrunde verliert er im Kinderbewerb nur ein einziges Match, dieses dafür sehr eindeutig. Andrusko arbeitet sich trotzdem ebenfalls ins Finale vor und trifft wieder auf den so starken Vorrundengegner, der unbezwingbar schien. Aber auch da fruchten die taktischen Anweisungen. Andrusko lässt im Endspiel seinem Gegenüber nicht den Funken einer Chance. Auch der Vater von Tim, Horst Andrusko, spielte im Herrenbewerb mit und konnte einen Pokal erringen. Nach der Vorrunde musste er nach Niederlagen in den „Trostbewerb“, doch dort kam er dann bis ins Finale. „Leider ging dieses zwar knapp verloren, aber der zweite Platz ist auch eine super Leistung für den 48-jährigen Tischtenniseinsteiger, der quasi mit seinem Sohn neu angefangen hat“, lobt Kurzböck.

Liliane Kielar hat im K.-o.-Bewerb viel Pech

Liliane Kielar zeigt tolle Partien in der Vorrunde, gewinnt da alle Spiele, doch anders als bei der männlichen Jugend läuft es sie gerade umgekehrt. Im ersten K.-o.-Bewerb ist dann leider plötzlich Endstation. Bruder Christoph Kielar muss nach nur einem Sieg in der Vorrunde ins untere Play-off, gewinnt das nächste Match, muss sich aber im Viertelfinale äußerst knapp geschlagen geben. Marcel Kolmanek kommt nach der Vorrunde auch ins untere Play-off. Er steigert sich aber mit Fortdauer des Turniers und setzt sich auch im „kleinen Finale“ des Jugendbewerbs im alles entscheidenen fünften Satz durch und holt Bronze.