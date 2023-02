Starker Worischek hält Oberligateam der SGVH auf Kurs

Werbung

Dem Tabellen-Vierten und direkten Verfolger UTTV Scheibbs konnte die SG St. Veit/Hainfeld 2 ein Unentschieden abtrotzen. Philipp Leeb brachte im ersten Match gegen Markus Schagerl sein Team in Führung. In seinen nachfolgenden Matches lief es aber nicht nach Wunsch, gegen Jakob Reiterlehner und Ferdinand Huber unterlag er jeweils. Johann Scheibenreiter versuchte seinen Gegnern den Stempel aufzudrücken, doch alle drei Scheibbser waren an diesem Tag zu stark beziehungsweise hatte Schagerl auch das Spielglück nicht auf seiner Seite.

Michael Worischek zeigte aber erneut seine unglaubliche Dominanz in dieser Liga. Erneut gab er keinen Satz in seinen Einzeln ab und er war es auch, der mit Leeb das Doppel gegen Huber/Reiterlehner mit 3:1 an Land zog — Endstand 5:5. In der Tabelle liegt die SGVH2 zurzeit an dritter Stelle. Wiener Neudorf als Tabellen-Zweiter liegt nur einen Punkt voran, aber der Tabellenführer Amstetten hat bereits um vier Zähler mehr als die Gölsentaler.

Beim Tabellenführer ATUS Traismauer gab es für das Viererteam der SGVH nicht wirklich was zu holen. Gegen das bislang ungeschlagene Team mit Punktemaximum konnte einzig Jürgen Hickelsberger ein Match gewinnen. Im Spiel gegen den ewig jungen Oldie Walter Ast behielt der St. Veiter mit 3:1 die Oberhand. Gegen Reinhard Artner zeigte er tolle Bälle, doch Artner spielte sehr sicher und solide. Ferdinand Nekula bekam es mit Daniel Hauss und Artner zu tun, doch es gelang ihm in beiden Spielen kein Satzgewinn. Thomas Meier überraschte in Satz Nummer Eins dann zwar gegen Hauss, doch im Anschluss wurde Hauss immer besser und ließ Meier keine Chance. Überraschend deutlich verlor Meier dann mit 0:3 auch gegen Traismauers Sektionsleiter Walter Ast. „Durch zu viele Eigenfehler kam er nie richtig ins Spiel“, befand SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck. Auch im Doppel ließen Artner/Hauss ihren Gegnern Hickelsberger/Meier keine Chance. Nach nur kurzer Spielzeit war der Spuk vorbei, die SGVH4 verlor mit 1:6.

Im Auswärtsspiel gegen Sitzenberg/Reidling musste die SGVH5 eine klare 1:6-Niederlage einstecken. Obwohl Mannschaftsführer Franz Gramm fulminant gegen Alexander Böhm begann (3:0-Sieg), konnte man danach kein Spiel mehr gewinnen. Gramm verlor sein zweites Match gegen Wolfgang Mühlbauer. Jan Dubowy verlor beide Partien gegen Georg Voin und Mühlbauer glatt. Mannschaftskollege Heimo Tarmann hielt gegen zwar voll dagegen, doch im fünften Satz kam er jeweils nur auf sieben Punkte. Das Doppel Mühlbacher/Voin war eine Klasse für sich. Gramm/Dubowy verloren klar mit 0:3. Und am Donnerstag wird es sicher nicht leichter, da kommt der ungeschlagene Tabellenführer Traismauer 3.