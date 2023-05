Stockerlplätze für SGVH-Spieler in Persenbeug

Über zwei Tage lang wurden bei den 20. Brunner Open in unterschiedlichen Leistungsklassen die Besten ermittelt. Am Samstag war Johann Scheibenreiter und Thomas Meier am Start. Der ASKÖ-Hainfeld-Sektionsleiter Scheibenreiter gewann den Hauptbewerb bis 1350 Ranglistenpunkte, bei 1450 Punkte wurde er Vierter und im Bewerb bis 1550 Dritter. Meier holte sich Bronze im Bewerb bis 1450 Punkte und im stärkeren 1550er konnte er im „Trostbewerb“ sogar den Titel holen.

Fetter Beutezug. Thomas Meier (l.) und Johann Scheibenreiter verließen das Ranglistenturnier in Persenbeug schwer bepackt. Sogar ein kleines Siegertörtchen gab's mit auf die Heimreise. Foto: SGVH

Tagsdrauf waren mit Anna-Lena Windischberger und Jozo Jakovljevic erneut zwei Spieler der SGVH am Start. Auch da konnten beide einige Erfolge erzielen. Die 13-jährige Windischberger gewann den Bewerb bis 950 Punkte und Bronze gab's im Hauptbewerb bis 1000 Ranglistenpunkte. Jakovljevic siegte bis 650 Punkte, wurde Dritter bis 750 Punkte und Zweiter im Bewerb bis 850 Ranglistenpunkte.