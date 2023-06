Thaller bei Seniorenmeisterschaften am Stockerl

Bei den Senioren-Landesmeisterschaft in Ebreichsdorf war für die SG St. Veit/Hainfeld der Türnitzer Johann Thaller am Start. Und die Reise nach Ebreichsdorf zahlte sich für den 87-Jährigen aus. Im Herreneinzel 75+ wurde er als absolut ältester Starter dritter und landete somit auf dem Stockerl. Im Halbfinale verlor er gegen den späteren Sieger Franz Matejka vom Tischtennisverein Weigelsdorf relativ deutlich mit 0:3. Dennoch ein toller Erfolg für Thaller, der mit dem heurigem Jahr 70 Jahre durchgehend Meisterschaft spielt. „Alle Vereinskolleginnen und -Kollegen freuen sich riesig mit Hans“, gratuliert Harry Kurzböck.

Der 87-jährige Johann Thaller kletterte bei den Senioren-Landesmeisterschaften in Ebreichsdorf in der Klasse 75+ nochmals als Dritter aufs Treppchen. Foto: SGVH

Letzten Samstag veranstalteten die SG-Spieler zudem ihre interne Vereinsmeisterschaft. In Form eines Doppelturniers, bei dem der Ranglistenstärkste mit dem Schwächsten eine Paarung bildete, fanden viele spannende und interessante Matches statt. Turnierleiter Jürgen Hickelsberger hatte wie immer alles bestens im Griff und organisierte ein perfektes Turnier. 28 Teilnehmer darunter auch unzählige engagierte Kinder und Jugendliche kämpften um einzelne Punkte. Als Sieger kristallisierte sich Tobias Wagner mit Spielpartner Robert Grundbeck heraus. Sie gewannen gegen Lisa Fuchs und Christoph Kielar das Finale. Bemerkenswert war, dass Wagner und Grundbeck in den vier Gruppenspielen und auch in den anschließenden vier K.-o- Runden ungeschlagen blieben. Im Spiel um Platz drei konnten sich Ralf Kurzböck und Richard Kezai gegen Philipp Leeb/Florian Fleck knapp durchsetzen.

Die Siegerehrung fand im Anschluss am Fußballplatz statt, wo auch abends die Meisterfeier abgehalten wurde. Zur Freude der Sportler war bei den Feierlichkeiten Bürgermeister Christian Fischer anwesend, ebenso die St. Veiter Sportunion-Präsidentin Elisabeth Marhold-Wallner, der Obmann des WSV Traisens Martin Wimmer, Ehrengast Anna Haiden sowie Sponsor Günther Schwab mit Gattin, die extra aus Vorarlberg angereist waren. „Bis nach Mitternacht dauerte unsere sehr gemütliche Feier und somit beenden wir eine erfolgreiche Saison“, sagt Sektionsleiter Walter Windischberger.