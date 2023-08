Traditionelles „Ländermatch“ gegen die Deutschen

„Alle Jahre wieder“ heißt es und so kam es auch heuer kurz vor Meisterschaftsstart zum sportlichen Kräftemessen zwischen der SG St. Veit/Hainfeld und dem deutschen Team aus Altenmarkt. Auch im 29. Aufeinandertreffen wurde mit vollem Einsatz, aber immer fair, um jeden einzelnen Ball gefightet.

„In den letzten Jahren hatten wir immer – wenn auch knapp einen Sieg errungen, aber unsere Freunde haben spielerisch ganz schön zugelegt“, berichtet Harry Kurzböck, der auch heuer wieder in Deutschland die Trainingsspiele nutzte. Altenmarkts Sektionsleiter Helmut Heimlich war ebenfalls mit sechs Teilnehmern am Start. Gespielt wurde in vier Gruppen, jeweils mit drei Spielern. Nach einigen Stunden „harter Arbeit“, und insgesamt 36 Matches stand es schließlich und endlich 18:18. Somit konnte ein Unentschieden auswärts erreicht werden. „Doch wenn man die Spiele nochmals ganz klein zerlegt, sieht man, dass unsere Freunde aus Deutschland mit einem Satzverhältnis von 74:70 dieses Mal die Nase vorne hatten“, muss Kurzböck zugeben und gratuliert herzlich. „Seis drum, alle hatten sichtlich Spaß am Tischtennissport, an der Bewegung und auch abends beim gemeinsamen gemütlichen Abendessen gab es viel gute Laune“, ergänzt ASKÖ-Sektionsleiter Johann Scheibenreiter, der immer mit Helmut Heimlich das jährliche Treffen organisiert, und wünscht den Altenmarktern einen tollen und verletzungsfreien Start in die Meisterschaftssaison 2023/24. „Wir alle freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen!“

Auch kulturell wurde den Teilnehmern etwas geboten, denn tags darauf organisierte Monika Heimlich mit den Spielern eine Fahrt zur Sternwarte Winzer, die sehr interessant und lehrreich war. „Und der Name 'Winzer' soll hier keine feucht-fröhlichen Assoziationen wecken“, lacht Kurzböck.