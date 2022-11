Oberligateam der SG St. Veit/Hainfeld remisiert

Werbung

Zu einem Remis kam die SGVH2 letzte Woche daheim gegen Wienerwald 1. Die Pressbaumer, die nur zu zweit angereist waren, kämpften von Anfang an sehr beherzt. Peter Horvath war es, der mit drei Einzelsiegen gegen Sylvia Fuchs, Philipp Leeb und Johann Scheibenreiter eine Klasse für sich war. Fuchs vergab im fünften Satz aber einen Matchball.

Auch im Doppel riss Horvath, der mit Bernhard Sell spielte, die Partie an sich. Fuchs/Leeb verloren ebenfalls im fünften Satz. Und auch in ihrem zweiten Einzel musste Fuchs über die volle Distanz gehen und erneut war es ihr Gegner, in diesem Fall Sell, der als Gewinner die Platte verließ.

Leeb und Scheibenreiter konnten aber mit 3:2 beziehungsweise 3:1 gegen Sell gewinnen. Durch die zusätzlichen drei gewonnenen w.-o.-Partien kam man am Ende doch zu weiteren zwei Punkten. Zur Zeit liegt die Oberliga-Mannschaft am vierten Tabellenrang.

In der Begegnung gegen Kirchberg/Wagram war es die SGVH4, die einen Spieler vorgeben musste. Mannschaftsführer Jürgen Hickelsberger musste mit Thomas Meier an seiner Seite auskommen. Das Gölsental-Duo konnte aber nur das Doppel gegen Carlo Remo Pascutti/Stefan Weiß mit 3:2 gewinnen. Meier unterlag Doris Bierbaumer und Pascutti jeweils 0:3, Hickelsberger verlor gegen Weiß (1:3) und Bierbaumer (2:3). Die w.-o.-Matches sicherten Kirchberg einen klaren 6:1-Sieg.

Gegen St. Andrä/Wördern spielte die SGVH5 am Donnerstag in St. Veit. Obwohl Heimo Tarmann seine drei Einzel gegen Johannes Pereira (3:0), Bernhard Schlauss (3:0) und Johannes Böhm (3:1) gewinnen konnte, setzte es eine 4:6-Heimpleite. Jan Dubovy punktete gegen Bernhard Schlauss, aber gegen Böhm und Pereira verlor er jeweils 0:3. Teamleader Franz Gramm erwischte einen schwarzen Tag. Schlauss und Böhm gewannen gegen ihn mit 3:1, gegen Pereira ging es sehr knapp zu, doch auch da unterlag der St. Veiter. Im Doppel setzten sich die Gäste ebenfalls mit 3:2 durch.

Gleich zweimal spielte das 6er-Team letzte Woche. Gegen Wörth verlor man auswärts mit 2:6. Robert Grundbeck (3:0) und Thomas Veith (3:1) setzten sich gegen Manfred Berger durch. Thomas Veith verlor seine beiden anderen Partien gegen Erich Helm (1:3) und Robert Humpel (0:3). Auch Robert Grundbeck und Johann Thaller verloren gegen Helm. Humpel konnte im fünften Satz auch gegen den 86-jährigen Thaller gewinnen, ebenso war das Heimdoppel Humpel/Helm beim 3:0 zu stark für Grundbeck/Thaller. Die SGVH6 unterkag 2:6.

In der zweiten Begegnung letzte Woche lief es nicht besser für das Trio. In St. Veit verlor man gegen Traismauer 2 3:6. Einzig Johann Thaller konnte von seinen drei Matches zwei gewinnen. Gegen Poyntner und Schörgmaier gab er keinen Satz ab, gegen Zangl verlor er mit 1:4. Das Doppel war sehr umkämpft, doch den entscheidenden fünften Satz krallten sich die Gäste.

Somit liegt die SGVH6 mit neun Punkten am vorletzten Tabellenrang, einen Platz vor der SGVH5.