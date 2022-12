Zweier-Team der SG St. Veit/Hainfeld schoss Tabellenführer ab

Werbung

Die SGVH2 hatte am Dienstag Tabellenführer Wieselburg zu Gast. Doch die heimischen Damen zeigten in der Schule Hainfeld unglaubliches Tischtennis und schossen den Gegner mit 6:1 aus der Halle!

Sandra Fuchs, die bislang in der Oberliga kein Match verloren hat, gewann gegen Sebastian Eder und Christoph Seiberl jeweils 3:1. Schwester Lisa, die in dieser Saison erstmals in der Oberliga aushalf, gab gegen den Einzelranglisten-Zweiten Jürgen Brandmayer sowie gegen Christoph Seiberl auch nur jeweils einen Satz ab. Sylvia Fuchs startete fulminant mit einen 3:1-Sieg über Eder in die Partie, gegen Brandmayer konnte sie aber nichts ausrichten (0:3). Das eingespielte Doppelpaar Sandra und Lisa zeigte beim 3:1-Sieg über Brandmayer/Seiberl aber die bekannten ihre Qualitäten. Damit liegt man eine Runde vor Schluss am zweiten Tabellenrang. Ein Match gegen die kompakten Amstettner ist noch ausständig. Mit einem möglichen Sieg wäre sogar der Herbstmeistertitel in der Oberliga B gesichert.

Unter die Räder kam hingegen die SGVH5 in Böheimkirchen. Mannschaftsführer Franz Gramm gewann leider keinen Satz gegen Michael Riedl und Harald Kernschner. Jan Dubowy konnte nur einen gegen Bernhard Braun einen Satz entführen, gegen den ehemaligen Unterliga-Spieler Riedl verlor er 0:3. Heimo Tarmann lieferte sich gegen Bernhard Braun eine Schlacht, doch der Gastgeber hatte llich das glücklichere Händchen. Gegen Harald Kerschner unterlag Tarmann 1:3. Und auch im achten Doppel der Saison gingen Gramm/Dubowy als Verlierer von der Platte (1:3). Endstand: 7:0 für Böheimkirchen.