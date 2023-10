Unterliga: Wokurek fällt nach Sturz am Weg zur Halle aus

Oberliga B. Eine phantastische Vorstellung lieferte bei der SGVH2 diesmal Philipp Leeb ab. Gegen Traismauer 1 war er derjenige, der Hauptverantwortlich für das Unentschieden war. Leeb konnte alle seine Einzel gegen Reinhard Artner und Walter Ast für sich entscheiden. Sogar gegen den sehr schwer zu spielenden Noppenspieler Daniel Hauss schaffte er das Kunststück, den Gegner im Entscheidungssatz in die Schranken zu weisen. Leebs Mannschaftskolleginnen Sylvia und Sandra Fuchs hatten beide mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sandra Fuchs konnte Reinhard Artner und Walter Ast besiegen, Daniel Hauss war aber dann an diesem Tag beim 3:0-Sieg klar der Bessere. Sylvia Fuchs, die auch angeschlagen war, konnte leider keine Partie an sich reißen. Gegen Hauss und Artner unterlag sie mit 0:3, gegen Ast gelang ihr lediglich ein Satzgewinn. Im Doppel ging es bei Sandra Fuchs und Philipp Leeb sehr spannend zu, doch Traismaues Artner/Hauss hatten mit 3:2 knapp die Nase vorn. Schlussendlich trennten sich beide Mannschaften in einer sehr fairen Partie mit 5:5.

Unterliga Mitte A. Viel Pech hatte Stefan Wokurek letzten Montag in Hadersdorf beim Spiel der SGVH3. Am Weg zur Halle stürzte er so unglücklich, dass er mit einer Platzwunde am Kopf und gebrochenem Zeh ins Spital fahren musste. Somit waren Jürgen Hickelberger und Johann Scheibenreiter allein auf sich gestellt gegen die SG Hadersdorf/Langenlois. Scheibenreiter war es, der den Ehrenpunkt mittels 3:1-Sieg über Lukas Kompek holen konnte. In seiner zweiten Partie unterlag er Wolfgang Nagl mit 1:3. Hickelsberger kam mit dem Spiel von Kompek gar nicht gut zurecht, er verlor in drei Sätzen. Gegen Michael Nagl lief es zwar klar besser für den St. Veiter, doch im fünften Satz konnte Nagl noch etwas mehr zusetzen und dadurch ging die Partie an das Heimteam. Auch Hickelsberger/Scheibenreitermussten sich im Doppel ganz knapp 2:3 Nagl/Kompek geschlagen geben. Somit endet diese Begegnung mit 6:1 für die SG Hadersdorf/Langenlois. Harry Kurzböck: „Alle Spielerinnen und Spieler der SG wünschen Stefan auf diesem Wege baldige Besserung!“

1. Klasse Mitte B. In der Schule Hainfeld fand letzten Freitag das Heimspiel gegen Böheimkirchen 1 statt. Dabei konnte das Viererteam der SGVH nach einem 3:5-Rückstand noch ein tolles Unentschieden erringen. Anna Lena Windischberger zeichnete sich wieder aus, konnte gegen Stefan Krumböck und Routinier Michael Riedl mit 3:2 und 3:1 gewinnen. Auch Tobias Schwarzbauer konnte sich mit zwei Siegen an diesem Tag einschreiben. Auch er behielt die Oberhand gegen Riedl und Krumböck. Stephan Hirsch war gegen Riedl erfolgreich, gegen Stefan Krumböck verlor er denkbar knapp im Entscheidungssatz. Nicht zu biegen an diesem Tag war der Böheimkirchner Mario Schmidt. Er gab in seinen drei Einzelpartien lediglich einen Satz (gegen Stephan Hirsch) ab. Auch im Doppel war er Hauptverantwortlich, dass er mit Riedl gegen Hirsch/Windischberger 3:2 gewann. Dennoch konnte die Gölsental-Truppe zwei Punkte einheimsen.

Ein Erratum ist zum letztwöchichen Bericht er SGVH4 nötig. Da haben wir den Traismaurer Patrick Fessl zum Rollstuhlfahrer erklärt, eine Verwechslung mit Traismauers Versehrtensportler Patrick Caha. Man hätte draufkommen können, schließlich machte Kurzböck für seine Niederlage ausgerechnet die Beweglichkeit von Fessl geltend. Wir bedauern die Verwechslung.

Und Anna Lena Windischberger vom Viererteam war ebenso wie die Youngsters Tobias Wagner, Martin Veith und Tim Andrusko seitens des Bezirks Lilienfeld am Sonntag beim Auftakt zur NÖTTV-Nachwuchsliga in Zwettl am Start. Bei der aus vier Turnieren bestehenden Serie für Nachwuchsspielerinnen und - spieler wurde Windischberger in Gruppe 2 tolle Zweite. Der Sieg ging an Anton Neubauer (UTTC Gänserndorf), Dritter wurde Simon Wurzer (ESV Amstetten). Tobias Wagner, Martin Veith und Tim Andrusko spielten in den Gruppen 4, 6 beziehungsweise 9 allesamt sehr beherzt, mit den Stockerlplätzen hatte aber noch keiner der Jungs etwas zu tun. Weiters erhielt Anna Lena Windischberger einen Pokal, weil sie in der Klasse weiblich vergangene Saison „Rookie of the year 2022/23“ in NÖ wurde. „Das heißt, dass sie von ihren Ranglistenpunkten prozentuell den größten Sprung nach vorne gemacht hat“, erklärt SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck.

3. Klasse Mitte. Im dritten Match der Saison konnte die SGVH6 den ersten Sieg einfahren und das sogar auswärts gegen Wienerwald 4. Dabei konnten Martin Veith und Jozo Jakovljevic alle ihre Spiele gegen David Halmer, Raimund Weninger und Gabriele Amstötter mehr oder weniger eindeutig gewinnen. Bei Thomas Veith lief es an diesem Tag gar nicht so recht, er verlor im fünften Satz gegen Weniger etwas unglücklich, gegen Amstötter und Halmer verlor er ohne Satzgewinn. Das Doppel Amstötter/Halmer konnte sich gegen das Vater-Sohn-Gespann Veith/Veith knapp durchsetzen, dennoch holte man wichtige drei Punkte auswärts gegen Wienerwald.

4. Klasse Mitte A. Dritter Sieg im dritten Meisterschaftsmatch, so lautet der Erfolgslauf der 7er-Mannschaft der SGVH aus! Im Heimspiel gegen Kirchberg/Wagram 7 konnte ein klarer 6:1-Erfolg verbucht werden. Anstelle von Florian Tröstl war Claus Lechner im Team und er lieferte ebenfalls ab. Gegen Gerhard Böhm und Dietmar Baumgartner konnte er in überzeugender Manier gewinnen. Auch Tobias Wagner gab in seinen zwei Einzel nur einen Satz ab. Er besiegte Böhm mit 3:0, gegen Ewald Schönemann war er mit 3:1 erfolgreich. Tobias Schmidt verlor gegen Baumgartner in vier Sätzen, beim 3:0-Sieg gegen Schönemann gab es für ihn aber keine Probleme. Auch das Doppel konnten beide Tobias für sich entscheiden. Beim 3:2-Sieg über Böhm/Baumgartner überzeugte das erfolgreiche Doppelduo auch im dritten Meisterschaftsspiel. Endstand: 6:1 für die SGVH7!