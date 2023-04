Zwei Pleiten für Hickelsberger-Team vor Osterpause

Werbung

Jürgen Hickelsberger hatte mit seinen Mannschaftskollegen der SGVH4 vergangene Woche gleich zwei Meisterschaftspartien in der Unterliga Mitta A. Doch leider war man in beiden Begegnungen unterlegen. Gegen das starke Team aus St. Andrä/Wördern verlor man zu Hause klar mit 1:6. Ferdinand Nekula konnte als einziger ein Match gewinnen, das war gegen Florian Ubl. Im zweiten Spiel gegen den Einzelranglisten-Ersten Felix Hülmbauer verlor auch Nekula mit 1:3. Jürgen Hickelsberger hatte es mit den beiden stärksten Spielern der Tullnerfelder zu tun. Gegen Felix Hülmbauer und auch gegen Daniel Mayer gelang ihm kein Satzgewinn. Auch Thomas Meier war an diesem Abend nicht in der Lage, ein Spiel an Land zu ziehen. Er verlor gegen Mayer mit 0:3 und gegen Ubl im Entscheidungssatz. Auch das Doppel konnten Hülmbauer/Mayer in vier Sätzen für sich entscheiden. Somit war die 1:6-Niederlage besiegelt. „Leider war das eine klare Angelegenheit für die Wördener“, musste auch SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck konstatieren.

Nekula bezwingt überraschend Birringer

Drei Tage später lief es nicht viel besser für die Herren aus dem Gölsental. Auswärts musste man gegen die SG Langenlois/Hadersdorf eine 2:6-Schlappe einstecken. Kapitän Hickelsberger verlor alle seine Matches gegen Erwin Birringer, Gerhard Lehr und Wolfgang Nagl. Thomas Meier gelang nicht einmal ein Satzgewinn gegen Lehr und Nagl. Auch Ferdinand Nekula unterlag Lehr mit 1:3. „Beachtlich war aber sein Sieg gegen den ehemaligen Oberliga- und zeitweise sogar Landesligaspieler Erwin Birringer“, betont Kurzböck. Auch im Doppel hatte das Duo Nekula/Hickelsberger die Nase knapp vorn. Gegen Nagl/Birringer gewannen sie mit 3:2. Der Endstand dieser Begegnung lautet aber 2:6 aus Sicht der SGVH4.

Saison endet mit Niederlage in der 2. Klasse Mitte A

Ihr bereits letztes Meisterschaftsspiel in dieser Saison bestritt das Fünfer-Team der SGVH. Gegen den Tabellenzweiten Traismauer 3 setzte es eine 3:6-Heimniederlage. Zwei Spiele konnte Heimo Tarmann für sich entscheiden. 3:1 gewann er gegen Tom Doberenz, 3:0 gegen David Schreiber. Seine dritte Partie verlor er aber gegen den Versehrtensportler Patrick Caha. Der im Rollstuhl sitzende Traismaurer war überhaupt eine Klasse für sich. Er gewann auch seine anderen Spiele gegen Jan Dubowy und Franz Gramm in drei Sätzen. Gramm war für einen Sieg gut. Gegen Doberenz gewann er klar. Jan Dubowy gelang an diesem Abend nicht sehr viel. Auch in den Matches gegen Schreiber und Doberenz war ihm kein Satzgewinn vergönnt. Traismauer zeigte auch beim 3:0-Sieg von Schreiber/Doberenz ganz klar, wer im Doppel die Besseren sind. Die SGVH5 steht nun am achten und vorletzten Tabellenplatz.