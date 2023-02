Tolles Rennen trotz Aprilwetter

Werbung

Das Schechtwetter rund um den Raika Kinder Voralpencup und das Testrennen zum Kidscup für alle NÖ Kinder bereitete Rennleiter Gernot Welbich vom USC Lilienfeld am Samstag viel Arbeit und Anstrengung. Der starke Regen in der Nacht und der Neuschnee machten die Piste schwer präparierbar. „Salz wirkt beim trockenen Neuschnee einfach nicht“, klagte er. Aber Welbich mit seinen Mannen und das Annaberger Liftteam schafften es mit vereinten Kräften und konnten ein ordnungsgemäßes Rennen in zwei Durchgängen abwickeln, wobei die bessere Zeit gewertet wurde.

Die Windverhältnisse waren auch unterschiedlich. Aber den Kindern bereiteten die Wellenbahnen, die Schanzen, die Steilwandtore und die vielen Rhythmuswechsel einfach Freude.

„Dieses Rennen wurde seitens der Trainer und des LSV-NÖ als Vorbereitung für den Kidscup betrachtet“, erklärte Verbandspräsident Wolfgang Labenbacher. Wer diesen Kurs schon mehrmals befahren hat, ist im Vorteil und daher wurde er für alle NÖ Kinderläufer und auch die Starter aus Wien geöffnet, um Fairness zu gewährleisten.

Das Wetter beim ÖSV-Xiaomi Kidscupfinale am Sonntag wechselte dann hin und her. Von dichtestem Schneefall bis Sonnenschein wurde alles geboten. Das Rennen war aber wieder ganz toll. „Wirklich ansehbarer Sport, mit einem fordernden, abwechslungsreichen Parcours, wobei die Piste durch die größere Kälte am Sonntag wesentlich besser gehalten hat“, lobte Labenbacher. Bestätigt wurde seine Analyse von den besseren Pistenbedingungen durch die zahlreichen Zeitverbesserungen im zweiten Durchgang.

„Der Sinn von Best-of-two wurde klar erreicht“, sah Labenbacher nicht nur mehr Fahrtmöglichkeiten für die Kinder, sondern im zweiten Durchgang auch schon risikoreichere Fahrten aufgrund der Streckenkenntnis.

Bei der Siegerehrung hat der LSV-NÖ-Präsident ein Ratespiel zu NÖ skispezifischen Fragen durchgeführt, verlost wurde dabei Lilienfelder Honig. Labenbacher dankte vor allem Liftbetriebsleiter Peter Enne für die großartige Unterstützung bei den Rennen. „Ohne diese wäre Rennsport im Skibezirk Mitte nicht mehr in diesem Umfang möglich“, betonte er.