Heimsiege für Panzenböck und Krippel

Werbung

Sportlich betrachtet stand das Turnier ganz im Zeichen der beiden Lokalmatadore Sarah Panzenböck und Nico Krippel. Dabei schaffte letzterer ein unglaubliches Doppel-Triple. An der Seite von NÖTV-Kreis-Mitte-Obmann und Landesliga-A-Spieler Alexander Linsbichler gewann er den Doppelbewerb. Im Finale setzten sie sich gegen Dominik Mitterböck und Christoph Weiss mit 6:3, 6:2 durch. Auch im Bewerb über ITN 10 hieß einer der Sieger Nico Krippel – dieses Mal an der Seite von Daniel Perina. Die beiden Traisner überraschten im Halbfinale das an Nummer Eins gesetzte Doppel Thomas Schubert und Heinz Zebenholzer und gewannen auch das Finale gegen Dominik Mitterböck und Dominic Haider.

Tourorganisator Dominik Kotek zeigte sich beim Traisen Open vor allem vom Nachwuchs begeistert. Bei den Kids triumphierte der Kreiskader-Spieler Michael Groiss vor Mario Posch und Ludwig Nussbaumer. Foto: Foto privat

Im Mixeddoppel triumphierten Sarah Panzenböck und Nico Krippel gegen die stark spielende Daniela Permann und Pascal Pigall im Champions-Tiebreak mit 10:4. In einem hochklassigen Damen Finale zweier wahrer TMT-Legenden konnte sich Panzenböck ebenfalls durchsetzen. Im Finale behielt die Masters-Siegerin des Vorjahres gegen den letztwöchigen Pottenbrunn-Champion Lisa Rockenbauer mit 6:4, 6:4 die Oberhand.

Einen (fast) Heimsieg feierte der für Rabenstein spielende Traisner Matthias Bauer im Bewerb über ITN 5. Einmal mehr bewies das Top-Talent seine starke Form und gewann im Finale gegen Rainer Hudler 6:2, 6:2. Im offenen Herren-Einzel triumphierte der Zwettler Manuel Steindl, der im Finale von der Aufgabe von Dominik Mitterböck profitierte.

Im Bewerb über ITN 7,5 feierte Florian Hahn seinen ersten Sieg auf der Tennis Meister Tour. Der Traisner gewann das Finale gegen Doppelpartner Michael Schifflhuber aus Frankenfels 6:1, 6:3.

10-Jähriger gewann erstmals bei Erwachsenen

Luca Bachler aus Göstling krönte seine tolle Form auch erstmals bei den Erwachsenen. Der 10-Jährige gewann das Finale ITN 14 gegen den zwei Jahre älteren Stattersdorfer Christian Müllner. Im Jugend-Bewerb holte sich Bachler ebenfalls den Sieg. Und bei den Kids triumphierte der Kreiskader-Spieler Michael Groiss vor Mario Posch und Ludwig Nussbaumer.

Groiss, der das Turnier ohne Satzverlust gewann, zählt auch beim letzten Kids-Turnier in zwei Wochen zu den heißesten Sieganwärtern.

Im Damendoppel holten sich die Wilhelmsburgerinnen Petra Riel/Nicole Landthaler vor Sarah Panzenböck/Lara Bachler den Titel. Im Einzel über ITN 7,5 triumphierte Andrea Wimmer vor Ursula Brock.

Newcomerin Katharina Höld feierte an der Seite von Dominik Mitterböck gleich ihren ersten Turniersieg. Dank toller Volley-Winner konnten sie sich im Finale gegen Sarah Panzenböck und Fritz Franz durchsetzen. Im Herrendoppel über ITN 14 gewannen Rene Anerinhof/Gabriel Edinger ohne Satzverlust. Im Finale bezwangen sie Thomas Schubert/Fritz Franz.