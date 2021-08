Auch die vierte Sommer-Station der Tennis Meister Tour brachte einen Teilnehmerrekord. Mit 77 Nennungen wurde der alte Rekord in Hohenberg bei den 3. LinkRo Open vom Vorjahr klar überboten. Aufgrund des Regens mussten die die Finals aber im neuen Tenniszentrum Pielachtal gespielt werden.

Das mit Spannung erwartete Duell von Florian und Herbert Böhm gegen Alexander Linsbichler/Franz Fritz fand tatsächlich statt! Die beiden topgesetzten Paare im Herrendoppel über ITN 10 standen sich im Finale gegenüber. In einer hochklassigen Partie hatten die Türnitzer Böhm/Böhm den längeren Atem und bezwangen das Hohenberg/St.-Aegyd-Doppel mit 7:6, 6:4.

Hohenbergerin siegt mit Hofstettner

Einen Hohenberger Sieg gab es im Mixeddoppel zu feiern. Lisa Rockenbauer gewann mit dem für den UTC Hofstetten-Grünau spielenden Tobias Himsel zweimal im Champions Tiebreak und holte ihren ersten Titel beim Heimturnier.

Den zweiten Streich in Folge konnte Ben Turner im Hauptbewerb der Männern feiern. Nach dem Triumph in Loosdorf krönte er sich auch bei den LinkRo-Open zum Champion. In einem packenden Finale setzte er sich mit 6:2, 6:7 und 10:5 gegen den Neulengbacher Bruno Mangl durch.

Im Bewerb über ITN 5 setzte sich der Gedersdorfer Alexander Schober mit 6:2, 6:3 gegen Defensivkünstler Matthias Reichmayr durch. Der Bewerb über ITN 7 fand nach Redaktionsschluss statt.

Ein reines Mariazeller Finale gab es im Bewerb über ITN 8,5. Schlussendlich konnte sich Fabian Freudenthaler mit 6:1, 7:6 gegen Chris Russmann durchsetzen.

Sarah Panzenböck wiederholt 2019er-Sieg

Bei den Damen feierte Sarah Panzenböck ihren zweiten Titel in Hohenberg nach 2019. Nach hartem Kampf gewann die Traisnerin das Endspiel gegen die für Madainitennis in der Landesliga spielende Sabrina Sonnleitner mit 6:3, 4:6, 10:4. Die Böheimkirchnerin zog somit wie ihr Lebensgefährte Bruno Mangl im Finale den Kürzeren.

Im Bewerb über ITN 9,5 lieferte die 14-jährige Anja Weissenböck eine Talentprobe ab. Erst im Finale konnte sie von der Wienerin Gabriela Calugarescu gestoppt werden. Das Mixeddoppel über ITN 13 gewannen Maria Fischlmaier und Konstantin Kotek. Im Finale bezwangen sie Larissa Eder/Franz Fritz 6:1, 6:4. Das Erfolgsdoppel Christian und Oliver Aschauer holte am Wochenende seinen ersten gemeinsamen Titel auf der Tennis Meister Tour. Im Finale gelang den beiden St. Pöltnern ein 6:4, 6:2-Erfolg gegen Meister-Tour-Orgnisator Dominik Kotek und Pascal Pigall.

Im Bewerb über ITN 14 triumphierten die beiden Hofstettner Lukas Gerstl/Konstantin Kotek. Für Kotek war es sein erstes Double bei einem Turnier. Gegen Arnhelm Liebing/Chris Russmann gab es im Doppel einen 6:3, 6:3-Sieg.