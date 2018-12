Bis jetzt wurden im heurigen Jahr schon sieben Laufveranstaltungen im Rahmen des Traisentaler Berglaufcups durchgeführt. Am 8. Dezember findet in Hainfeld im Rahmen des dortigen X-Runs der letzte Lauf mit der Cup-Gesamtsiegerehrung im Gasthaus Schöbinger statt.

Herren kämpfen am Feiertag noch um Titel

„Es gab heuer rund 50 Läufer, welche in der sportlichen Cup-Wertung um Punkte kämpfen“, erzählt Karl Schachinger von der Union Annaberg. Bei den Damen stehen die Klassensieger schon fest. Maria Kadan (AK20, 440 Punkte), Silvia Ehm (NF St. Veit, AK 40, 480 Punkte), Andrea Weirer (St. Aegyd, AK50, 600 Punkte) und Eva Paier (AK60, 280 Punkte) müssen sich ihre Keramikhäferl, die heuer statt Pokale ausgelobt werden, nur noch abholen.

Dafür gibt es bei den Herren spannende Kämpfe um die Plätze. Bei einer Sachpreisverlosung im Rahmen der Siegerehrung werden zudem die „fleißigsten“ Läufer wieder belohnt. Athleten, welche bei allen sieben Läufen teilgenommen haben, dürfen sich als erste die Sachpreise aussuchen. Die Verlosung der anderen Sachpreise erfolgt nach der Anzahl der teilgenommenen Läufe.

Bereits letzte Woche wurde in einer Sitzung das Programm für 2019 beschlossen. Die Vereine aus St. Veit, Hohenberg, Hainfeld, Ochsenburg, St. Aegyd, Annaber und Kleinzell bleiben die bewährten Ausrichter, hinzu kommt aber der Lauf in Mitterbach hinauf zur Gemeindealpe. Um in die Cup-Gesamtwertung zu gelangen, sind vier Läufe zu bestreiten, sechs kommen in die Wertung (ein Streichresultat).