Denise Bezucha rettet Ehre des Trial Teams Traisen in Kufstein

Die erfolgsverwöhnte Truppe des Trial Team Traisental musste letzte Woche beim international beschickten A-Cup in Tirol mit zwei Stockerlplätzen vorliebnehmen. Und beide Male war es Denise Bezucha, welche für die Traisentaler mit Topleistungen glänzte. In der Klasse Ladies Trophy reichte es für sie sogar zum Sieg vor der Deutschen Birgit Allmeier und Doris Fladischer aus der Steiermark. Den zweiten Platz gab's für Bezucha dann noch in der Klasse Modern Gentleman.

Damensiegerin Denise Bezucha in voller Action beim letztwöchigen A-Cup-Bewerb in den wildromantischen aber schwer zu befahrenden Wäldern Tirols. Foto: TTT

Ganz knapp dran an einem Stockerlplatz war auch noch Peter Satzinger. In der Klasse Luftgekühlt Welcome musste er mit dem undankbaren vierten Platz vorliebnehmen. Zumindest Top-10-Plätze holten aber alle TTT-Starter. Die weiteren Ergebnisse der Bezirksfahrerinnen und -Fahrer in Kufstein: Fünfter wurde Johannes Renz in der Klasse Modern Expert, dann gab es vier sechste Plätze durch Stefanie Wedl (Ladies Trophy), Friedrich Gosch (Pre 65 Gentleman), Ernst Novak (Luftgekühlt Gentleman) und Bernhard Gosch (Modern Clubman), sowie die Plätze acht (Alfred Wagner) und zehn (Erich Diestinger) bei den Pre 65 Gentleman.