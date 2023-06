Gosch und Proch stechen hervor

Mit einem eindrucksvollen Pilotenschar ging das Trial Team Traisental beim A-Cup in Salzburg an den Start. Bernhard Gosch, Denise Bezucha,Ernst Nowak,Gerhard und Dominik Eder, Friedrich Gosch, Peter Satzinger, Erich Diestinger, Gerald und Stefanie Wedl, Caroline Proch, Michaela Wedl, Johannes Renz und Alfred Wagner (v. l.) sowie Andreas Grünbacher (nicht am Bild).

Foto: TTT