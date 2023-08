Heimrennen beim A-Cup für die Traisentaler

Auch wenn der A-Cup in der Ramsau nicht vom Trial Team Traisental veransatltet wurde, und es somit kein echtes Heimrennen war, fanden die Bewerbe natürlich auf der Heimstrecke statt, denn in der Ramsau kennen die TTT-Asse natürlich jeden Stein unter den Rädern. Und diesen Vorteil wussten vor allem in der Ladies Trophy Denise Bezucha (Klasse Gentleman), Caroline Proch (Klasse Welcome) sowie nochmals Proch Klasse Modern Welcome inklusive Männer) und auch Peter Satzinger (Klasse Luftgekühlt Welcome) auszunutzen. Sie alle feierten Klassensiege!

Dazu gab es auch noch vier Stockerlplätze. Zweite wurden Johannes Renz (Klasse Modern Expert), Dominik Eder (Klasse Modern Welcome) und Dritte Friedrich Gosch (Klasse Pre 65 Gentleman) sowie Karl Bartonik (Klasse Modern Welcome).

Weitere Resultate: 4. Robert Schwihlik (Klasse Modern Expert), 5. Stefanie Wedl (Ladies Trophy Klasse Gentleman), Denise Bezucha (Klasse Modern Welcome) und Bernhard Gosch (Klasse Modern Clubman), 8. Alfred Wagner (Klasse Pre 65 Gentleman), Gerhard Eder (Klasse Modern Welcome), 9. Erich Diestinger (Klasse Pre 65 Gentleman), 12. Stefanie Wedl (Klasse Modern Welcome).