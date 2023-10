Lokalmatadore beim A-Cup in Traisen/St. Veit top

Vier Siege und zahlreiche Podestplätze fuhren die Aktiven des Trial Team Traisental letzte Woche bei der Heimveranstaltung ein. Mehr noh als der sportliche Erfolg zählte für den Klub aber das große Teilnehmerfeld bei der erstmaligen Ausrichtung eines A-Cups auf dem schwierigen gelände der Steinwandleiten, die sogar eine schwierige Geröllpassage (Steinbruchsektion) a la Erzberg aufwies und auch eine ganz rutschige Wurzelsektion. Die 132 Starter am Samstag und 114 am Sonntag aus nah und fern (Deutschland, Tschechien und Ungarn) zeigten sich jedenfalls begeistert und trotz des riesigen Starterfelds war das Trial Team Traisental mit sehr guten Erfolgen dabei.

Klassensiege gab es dabei für Caroline Proch (Ladies Trophy Welcome und Modern Welcome), Friedrich Gosch (Pre 65 Gentleman) und Johannes Renz (Modern Expert). Über Silber durften sich zudem Denise Bezucha (Ladies Trophy Klasse Gentleman) und Peter Satzinger (Luftgekühlt Welcome) freuen, aufs Stockerl kletterten außerdem noch Dominik Eder (Modern Gentleman) sowie Karl Bartonik (Modern Welcome) als dritte. Unbedankter Vierter wurde Gerhard Eder (Modern Welcome) und auch bei den fünftplatzierten Stefanie Wedl (Ladies Trophy Klasse Gentleman), Ernst Nowak (Luftgekühlt Gentleman), Denise Bezucha (Modern Welcome), Patrik Kalteis (Modern Welcome) sowie dem Sechsten Erich Diestinger (Pre 65 Gentleman) fehlte nicht viel, um ganz vorn mitzumischen.

Die weiteren Platzierungen der TTT-Piloten: 8. Alfred Wagner (Pre 65 Gentleman), 9. Stefan Tiefenbacher (Modern Expert), 9. Bernhard Gosch (Modern Clubman), 10. Dominik Heindl (Modern Expert), 10. Stefanie Wedl (Modern Welcome), 11. Robert Schwihlik (Modern Expert), 11. Maximilian Hiess (Modern Welcome), 12. Manfred Haindl (Modern Welcome), 13. Jakob Eder (Modern Welcome), 17. Hannes Strucsek (Modern Welcome), 18. Philipp Bertl (Modern Welcome), 20. Michael Zeuner (Modern Welcome) und AK Gerald Wedl (Modern Welcome).

Friedrich Gosch mit seiner Triumph Tiger Cup Baujahr 1962 auf seiner Erfolgsfahrt. Foto: TTT

Georg Mair Harting vom TTT war mit dem ältesten Motorrad am Start, einer Ariel Baujahr 1942. Foto: TTT

Stefanie Wedl vom TTT in der Wurzelsektion. Foto: TTT

Johannes Renz vom TTT Sieger in der schwersten Spur bezwingt gerade die schwierige Steinbruchsektion. Foto: TTT

Ernst Nowak vom TTT in der Klasse luftgekühlt. Foto: TTT