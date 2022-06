Traisentaler Ass Kräftner siegt in Lunz

Werbung

Nach dem Heimbewerb in Lehenrotte waren die Traisentaler Trialartisten zuletzt beim A-Cup in Lunz am Start. Man freute sich am dortigen Trialhof, bei idealen Bedingungen — auch das Wetter spielte mit — im fairen Wettkampf messen zu können.

Von den Bezirksfahrern schaffte Gerhard Kräftner in der Klasse Pre65 Gentleman den einzigen Tagessieg.

Zweite Plätze gab es noch für Denise Bezucha (Ladies Trophy), Caroline Proch (Modern Welcome) und Firtz Gosch (Luftgekühlt Gentleman). Gosch konnte Teamkollege Ernst Novak in ihrer Klasse auf den dritten Platz verdrängen, aber auch der freute sich über seinen Stockerlplatz.

„Alles in allem waren das wieder sehr gute Leistungen von unseren Fahrerinnen udn Fahrern“, meinte Erich Diestinger, der selbst Siebenter im Bewerb Pre65 Gentleman wurde.