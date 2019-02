Perfekte Pistenverhältnisse herrschten beim Türnitzer Skitag des Skiklubs am Annaberg bei den Reidlliften. Über hundert Aktive von vier bis 80 Jahren nahmen die von Herbert Böhm selektiv gesetzte Piste am Almboden in Angriff. Für eine perfekte Durchführung sorgte die Schischule Annaberg unter der Leitung von Ronald Bauer und Gerald Nutz.

Ex-aequo-Sieg von Flo und Stephan Böhm

Bei den Herren gab es erstmals gleich zwei Sieger: Die Brüder Florian und Stephan Böhm teilen sich mit der exakt gleichen Zeit von 25,14 Sekunden die Krone des Vereinsmeisters. Die Tagesbestzeit bei den Damen erreichte Sandra Krcmar (SC Türnitz, 27,44 Sekunden).

Zum zweiten Mal wurde beim Türnitzer Skitag auch eine Teamwwertung durchgeführt, die mit zwölf teilnehmenden Mannschaften auf besonders große Resonanz stieß. Der Sieg ging an den Tennisklub Türnitz (TTK) vor dem Sportverein Türnitz und dem Elternverein der Volksschule Türnitz.

Besonders freute die Organisatoren, dass der Skitag bei den Kindern und Jugendlichen so gut angenommen wurde und sie sich auf der selektiven Piste in verschiedenen Altersklassen um die Podestplätze matchten.

Skiklub Obmann Hubert Pichler hebt die perfekte Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor: „Ohne engagierte Helfer und Funktionäre würde ein solches Rennen nicht durchgeführt werden können. Großer Dank gilt auch unseren Gönnern für die Pokalspenden und die wertvollen Sachpreise.“

Die Siegerehrung fand im Hotel Punz-Bertl statt. Vize-Bürgermeister Robert Nagl übergab mit Gemeindearzt Ludwig Demetz und den Funktionären des SCT die Pokale und Sachpreise.